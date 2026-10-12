FOTO | Balul Bobocilor 2026, la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor 2026, la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor de la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, se va desfășura anul acesta în data de 27 noiembrie la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Organizatorii promit un spectacol plin de strălucire, realizat sub tematica „Călătoria între epoci”.

În ediția din acest an, șase perechi se vor lupta pentru râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc, după cum urmează:

Balul Bobocilor nu ar fi complet fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea. Concurenții pot fi votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, până la data de 20 noiembrie 2024. Perechea care va obține cele mai multe aprecieri la postarea de pe Instagram, va fi declarată câștigătoare și va primi un premiu din partea Ziarului Unirea:

1. Cristea Adrian și Dan Irina

2. Oltean Emanuel și Oprea Alexia

3. Şchiau Alexandru și Popescu Elisa

4. Peligrad Patrik și Roșu Mihaela

5. Opruța Samuel și Muntean Aura

6. Vîrciu Alex și Indreș Natalia

AICI Instagram ZIARUL UNIREA.

După evenimentul principal, toată lumea este invitată să se alăture la after party-ul organizat în clubul Stage, pentru o noapte plină de distracție.

Secțiune Știri sub articolul principal