Ştirea zilei

FOTO | Balul Bobocilor 2026, la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Balul Bobocilor 2026, la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor de la Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, se va desfășura anul acesta în data de 27 noiembrie la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Organizatorii promit un spectacol plin de strălucire, realizat sub tematica „Călătoria între epoci”.

Petrecerea Divorțaților

În ediția din acest an, șase perechi se vor lupta pentru râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc, după cum urmează:

Balul Bobocilor nu ar fi complet fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea. Concurenții pot fi votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, până la data de 20 noiembrie 2024. Perechea care va obține cele mai multe aprecieri la postarea de pe Instagram, va fi declarată câștigătoare și va primi un premiu din partea Ziarului Unirea:

1. Cristea Adrian și Dan Irina
2. Oltean Emanuel și Oprea Alexia
3. Şchiau Alexandru și Popescu Elisa
4. Peligrad Patrik și Roșu Mihaela
5. Opruța Samuel și Muntean Aura
6. Vîrciu Alex și Indreș Natalia

AICI Instagram ZIARUL UNIREA.

După evenimentul principal, toată lumea este invitată să se alăture la after party-ul organizat în clubul Stage, pentru o noapte plină de distracție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat au fost și ei condamnați. Decizie la Tribunalul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

12 octombrie 2026

De

A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat au fost și ei condamnați. Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat sentința în dosarul unui atac din ianuarie 2025. Autorul a primit 4 ani cu executare, doi inculpați au fost condamnați pentru favorizarea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Cum va arăta noul centru de cercetare al Universității din Alba Iulia: Trei niveluri, laboratoare luminoase și o clădire cu consum de energie aproape zero

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 octombrie 2026

De

Cum va arăta noul centru de cercetare al Universității din Alba Iulia: Trei niveluri, laboratoare luminoase și o clădire cu consum de energie aproape zero Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a lansat în Sitemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura simplificată de achiziție pentru proiectarea și construirea Centrului de Cercetare Multidisciplinară UAB – […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile transformă experiențele, oamenii și chipurile în adevărate opere de artă

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

11 octombrie 2026

De

Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile transformă experiențele, oamenii și chipurile în adevărate opere de artă La 26 de ani, Niyigena Theophile a parcurs un drum care leagă două lumi, două culturi și două spații artistice aflate la mii de kilometri […]

Citește mai mult