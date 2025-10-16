FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA
Lucrările la Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana) au fost finalizate cu mult înainte de termenul stabilit, a anunțat joi, 16 octombrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba. Valoarea investiției este de 27 de milioane lei, fără TVA.
,,Lucrările la Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana) au fost FINALIZATE cu mult înainte de termenul stabilit în contract!
Finanțarea acestui drum, cu o lungime de aproape 14 kilometri, a fost asigurată prin Programul Național „Anghel Saligny”, iar valoarea lucrărilor s-a ridicat la suma de 27 de milioane de lei fără TVA.
Nu pot să nu punctez faptul că, în ultima vreme, unii edili ori politicieni locali au început să comenteze de pe margine, uneori printr-un limbaj neadecvat, cu singurul scop de lovi în munca unei echipe care a produs doar rezultate.
Le transmit că a da vina pe Bolojan pentru orice și a te lamenta, atâta vreme cât nu ești capabil să îți rezolvi problemele pe care ești plătit să le rezolvi, ar trebui să fie un mare semnal de alarmă. Sau, poate, de neputință administrativă.
În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, dau asigurări că investițiile în infrastructura rutieră din Alba vor continua în același ritm alert și în perioada următoare.
Pentru fiecare obiectiv finalizat, precum și pentru cele în derulare, vreau să amintesc și de implicarea și profesionalismul colegilor mei din cadrul Serviciului Administrarea Drumurilor Județene”, a anunțat Marius Hațegan.
