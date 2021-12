FOTO| Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei este acoperit cu gheață și zăpadă: Polițiștii au ajutat șoferii care s-au împotmolit pe carosabil

BILANȚUL parțial al inundațiilor din Apuseni: S-a emis mesaj Ro-Alert populației vizate de avertizarea Cod Roșu. DC 90 Sohodol-Poiana Sohodol, practicabil doar pietonal

Începând cu data de 25 decembrie la nivelul județului Alba au fost emise o serie de avertizări meteo (Cod Galben si Cod Portocaliu) si hidro (cod Rosu), fiind vizat in special Nord-Vestul Județului, în urma cărora au fost luate următoarele măsuri:

– a fost dislocat în zonele potențial a fi afectate personal din cadrul autoritatilor locale (ISU, SGA, IPJ, IJJ, SDN, DPL, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență ale comunelor vizate) care au monitorizat permanent situatia din teren si au luat masuri operative preventive pentru reducerea eventualelor efecte;

– s-a intervenit cu buldoexcavatoare aparținand SVSU pe Valea Sohodol si Râul Arieș pentru decolmatare si largirea albiilor;

– s-a emis mesaj Ro-Alert populației din comunele Scarisoara, Garda de Sus si Arieseni vizate de avertizarea hidro Cod Roșu;

– DC 90 Sohodol-Poiana Sohodol este practicabil momentan doar pietonal, dupa ce pe parcursul nopții a fost rupt de apă într-o porțiune. Accesul în sat cu autoturismele se poate face dinspre comuna Roșia Montana;

– Pe Drumul Vicinal Abrud – Soharu se intervine pt amenajarea temporară a unei căi de acces către satul Soharu cu 1 Buldoexcavator.

„Precizăm ca in urma fenomenelor meteo nu au fost persoane sau gospodarii afectate iar raurile si vaile nu au iesit din matcă decât cu mici excepții si fără a se înregistra pagube.

Cotele acestora sunt in aceste momente in scadere conform ultimelor informati ale SGA.

Toate instituțiile cu rol in gestinarea acestui tip de risc vor ramane in continuare în alerta pentru monitorizare, dispunere de măsuri preventive si interventie operativa daca va fi necesar.

În teren, în momentul de față se află prefectul județului Alba, dl. Nicolae Albu împreună cu reprezentanți ISU, IPJ, IJJ, SGA, SDN, DPL dar și primari sau viceprimari din localitățile vizate.”, au transmis reprezentanții ISU Alba.