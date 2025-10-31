FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei

Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei

Administrația locală a orașului Cugir a finalizat lucrările de reparație și modernizare pe Strada Făgețel din Cindeni și Strada Ciprian Porumbescu din Râul Mic, două artere importante din oraș. Primarul Adrian Teban a efectuat o vizită pe teren pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a discuta cu locuitorii, care s-au declarat mulțumiți de schimbările aduse.

Ambele străzi au fost finanțate integral din bugetul local, prin contractul subsecvent de reparații străzi, în valoare de peste 800.000 de lei. Pe acestea s-au executat lucrări de asfaltare sau pavare a carosabilului, amenajarea trotuarelor și a intrărilor în curți, precum și modernizarea sistemului de canalizare pluvială.

Străzile cu trafic intens au fost asfaltate, iar cele cu trafic redus au fost pavate, pentru a asigura infrastructură durabilă și adaptată nevoilor fiecărei zone. Pe Strada Ciprian Porumbescu, pavarea s-a realizat până în partea superioară, în apropierea Străzii Liliacului.

Administrația locală a precizat că lucrările se află în etapa finală, urmând doar completarea unor detalii. Prin aceste intervenții, Primăria Cugir își reafirmă angajamentul față de întreținerea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii orașului.

