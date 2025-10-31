FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei
Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei
Administrația locală a orașului Cugir a finalizat lucrările de reparație și modernizare pe Strada Făgețel din Cindeni și Strada Ciprian Porumbescu din Râul Mic, două artere importante din oraș. Primarul Adrian Teban a efectuat o vizită pe teren pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a discuta cu locuitorii, care s-au declarat mulțumiți de schimbările aduse.
Ambele străzi au fost finanțate integral din bugetul local, prin contractul subsecvent de reparații străzi, în valoare de peste 800.000 de lei. Pe acestea s-au executat lucrări de asfaltare sau pavare a carosabilului, amenajarea trotuarelor și a intrărilor în curți, precum și modernizarea sistemului de canalizare pluvială.
Străzile cu trafic intens au fost asfaltate, iar cele cu trafic redus au fost pavate, pentru a asigura infrastructură durabilă și adaptată nevoilor fiecărei zone. Pe Strada Ciprian Porumbescu, pavarea s-a realizat până în partea superioară, în apropierea Străzii Liliacului.
Administrația locală a precizat că lucrările se află în etapa finală, urmând doar completarea unor detalii. Prin aceste intervenții, Primăria Cugir își reafirmă angajamentul față de întreținerea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii orașului.
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 50 de ani de căsătorie pentru mai multe familii din localitate. Evenimentul a fost prilej de bucurie și recunoștință pentru cei care, de-a lungul unei jumătăți de secol, au […]
ANAF a luat în vizor angajații care nu fac performanță! Salariile ar urma să fie tăiate cu 10%
ANAF a luat în vizor angajații care nu fac performanță! Salariile ar urma să fie tăiate cu 10% Slariile angajaților ANAF care nu fac performanță ar urma să fie scăzute cu 10%. România se confurntă cu probleme mari atunci când vorbim despre partea de colectare a TVA, iar instituția a trecut recent printr-un scandal din […]
Un tânăr BĂUT la volan a provocat un ACCIDENT rutier în Cugir. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat
Un tânăr BĂUT la volan a provocat un ACCIDENT rutier în Cugir. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat Un tânăr de 18 ani a provocat un accident rutier, fiind băut la volan. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat într-o parcare din orașul Cugir. Citește și: Tânăr din Berghin, REȚINUT de polițiști! A lovit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...
Știrea Zilei
De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile
Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și...
FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene...
Curier Județean
FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei
Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei Administrația locală a...
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...