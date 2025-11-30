FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de 1 Decembrie

Pregătirile pentru Ziua Națională a României la Alba Iulia nu se rezumă doar la defilări și tehnică militară, ci sunt și despre oameni, emoții și devotament. Familia Manea reprezintă un exemplu de tradiție și onoare în serviciul militar: plutonierul adjutant Dan Manea, fiul său, locotenentul Ionuț Manea, și mezina familiei, sublocotenent medic rezident Oana Manea, vor participa împreună la ceremonia de 1 Decembrie de la Alba Iulia, aducând o contribuție importantă la buna desfășurare a evenimentelor.

În familia Manea, uniforma militară înseamnă tradiție, onoare și devotament față de țară.

Plutonierul adjutant Dan Manea, încadrat la comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, își îndeplinește cu profesionalism misiunea de a asigura transportul militarilor, contribuind zi de zi la buna desfășurare a activităților.

Fiul său, locotenentul Ionuț Manea, servește cu aceeași responsabilitate în cadrul Batalionului 72 CBRN Sighișoara. De 1 Decembrie, tatăl și fiul vor sărbători împreună Ziua Națională a României, participând la ceremonia militară de la Alba Iulia, loc încărcat de istorie și de o profundă semnificație pentru toți românii.

De asemenea tradiția militară a familiei este dusă mai departe și de mezina familiei, sublocotenent medic rezident Oana Manea, care completează această frumoasă poveste despre dedicarea față cariera militară.

Sursa: Facebook – Divizia 4 Infanterie „Gemina”

Foto:Emil Moritz & arhivă personală

