Foto | ,,O glumă poate costa 6.000 de lei”: Copil de 14 ani, amendat după ce a speriat un minor cu o pisică

,,O glumă poate costa 6.000 de lei”: Copil de 14 ani, amendat după ce a speriat un minor cu o pisică

Un minor de 14 ani din județul Caraș-Severin s-a ales cu o amendă de 6.000 de lei după ce ar fi aruncat o felină spre un alt minor, despre care știa că se teme de animale, transmis autoritățile.

Copilul a motivat decizia prin a spune că a dorit să facă o glumă.

,,O glumă poate costa 6.000 de lei. În urma imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Caraș-Severin au identificat cei trei minori implicați.

În noaptea de 26/27 august a.c., în localitatea Ciuchici, un minor de 14 ani ar fi aruncat o felină spre un alt minor, despre care știa că se teme de animale, motivând că a vrut să facă o glumă.

Pentru fapta sa, acesta a fost sancționat cu amenda maximă de 6.000 de lei, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Felina a fost evaluată de medicul veterinar, nefiind identificate leziuni sau alte afecțiuni, iar în prezent se află în siguranță, la domiciliul proprietarei.

Animalele nu sunt obiecte de distracție. Respectul și responsabilitatea nu sunt opționale.”, se arată în mesajul publicat de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.

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