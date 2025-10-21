FOTO | Două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, gest impresionant pentru vârstnicii de la căminul din oraș: ,,Binele se face în tăcere”

Două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, gest impresionant pentru vârstnicii de la căminul din oraș: ,,Binele se face în tăcere”

Adina Pașca și Mirela Molnar, două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia au tuns mai multe persoane la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia.

Gestul celor două coafeze care au dat dovadă de solidaritate și implicare, în mod voluntar și gratuit, oferind servicii de tuns și coafat beneficiarilor instituției, a adus bucurie și fericire pentru vârstnici.

,,Recunoștință și mulțumiri doamnelor Adina Pașca și Mirela Molnar, două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, pentru bunătatea și generozitatea de a dărui frumusețe și bucurie celor vârstnici. La Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia vin din partea lor, constant, gesturi care vorbesc despre omenie, cele două profesioniste alegând să dăruiască timp, atenție și frumusețe beneficiarilor Căminului.

„Casa celor 100 de suflete” a fost gazda unui nou gest de solidaritate și implicare din partea celor două profesioniste, care au oferit, în ultimă perioadă, în mod voluntar și gratuit, servicii de tuns și coafat beneficiarilor instituției, aducându-le acestora momente de bucurie, încredere și răsfăț.

Prin inițiativa lor, Adina Pașca și Mirela Molnar demonstrează că binele se face în tăcere, dar se simte profund, iar atmosfera din cămin este, de fiecare dată, una plină de emoție, zâmbete și recunoștință.

Le mulțumim din suflet pentru bunătate, dăruire și timpul oferit celor vârstnici, gesturi care vin din drag pentru semeni”, au transmis reprezentanții Căminului de Vârstnici din Alba Iulia.

