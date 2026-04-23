FOTO | Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”

Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”

Domnul Traian este omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina. Efortul său constant din zori nu trece neobservat, munca destoinicului îngrijitor fiind apreciată de toți cei care parcurs la pas Cetatea Alba Carolina.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a ținut să-l cunoască personal.

„În fiecare dimineață, în liniște, are grijă ca noi să ne bucurăm de străzi curate și alei îngrijite. Își face munca cu o bucurie sinceră și cu demnitatea omului modest care nu așteaptă apreciere, deși o merită din plin. Tocmai de aceea am ținut să îi mulțumesc pentru exemplul pe care ni-l oferă zi de zi.

Întâlnirea cu dumnealui mi-a arătat încă o dată cât de mult contează lucrurile mici, făcute cu responsabilitate și cu suflet. Cred că, dacă fiecare dintre noi ne-am face datoria cu aceeași dedicare, am reuși cu adevărat să schimbăm în bine lumea din jurul nostru, pentru că marile schimbări încep cu gesturi simple, făcute cu credință și consecvență.

Mulțumesc, domnule Traian, pentru exemplul dumneavoastră discret, dar atât de puternic și de important!”, sunt impresiile lui Ion Dumitrel după acest moment.

sursa: Ion Dumitrel / Facebook

