Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase și de recreere organizate pe raza județului Alba.

Vom fi prezenți pe Stadionul „Metalurgistul” din orașul Cugir, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CS Minaur Baia Mare, precum și pe Stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, cu ocazia partidei dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj-Napoca.

Totodată, vom acționa în localitatea Cetatea de Baltă, la evenimentul promoțional ce va include un concurs de alergare, dar și în Cetatea Alba Carolina, unde se vor desfășura activități dedicate evenimentului „Noaptea Muzeelor”.

Misiuni de asigurare a ordinii publice vor fi executate și la manifestarea cultural-artistică „Serbarea Narciselor de la Negrileasa”, eveniment ce va include spectacole de muzică și va reuni numeroși participanți din județ și din alte zone ale țării.

De asemenea, jandarmii vor fi prezenți în zona lăcașurilor de cult romano-catolice de pe raza județului Alba, unde vor fi oficiate slujbe religioase cu ocazia sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh – Rusaliile.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, recomandăm participanților:

– să evite introducerea în zonele de desfășurare a manifestărilor a obiectelor sau substanțelor interzise de lege;

– să manifeste răbdare și să evite aglomerările, în special în zonele de acces;

– să respecte regulile stabilite de organizatori pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță;

– să adopte un comportament civilizat și să evite consumul excesiv de alcool;

– să acorde o atenție sporită bunurilor personale și obiectelor de valoare;

În cazul apariției unor situații de urgență, participanții sunt rugați să solicite sprijinul jandarmilor aflați în zonă sau să apeleze SNUAU 112, se arată într-un comunicat transmis de I.J.J Alba.

