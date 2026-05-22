Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase și de recreere organizate pe raza județului Alba.
Vom fi prezenți pe Stadionul „Metalurgistul” din orașul Cugir, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CS Minaur Baia Mare, precum și pe Stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, cu ocazia partidei dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj-Napoca.
Totodată, vom acționa în localitatea Cetatea de Baltă, la evenimentul promoțional ce va include un concurs de alergare, dar și în Cetatea Alba Carolina, unde se vor desfășura activități dedicate evenimentului „Noaptea Muzeelor”.
Misiuni de asigurare a ordinii publice vor fi executate și la manifestarea cultural-artistică „Serbarea Narciselor de la Negrileasa”, eveniment ce va include spectacole de muzică și va reuni numeroși participanți din județ și din alte zone ale țării.
De asemenea, jandarmii vor fi prezenți în zona lăcașurilor de cult romano-catolice de pe raza județului Alba, unde vor fi oficiate slujbe religioase cu ocazia sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh – Rusaliile.
Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, recomandăm participanților:
– să evite introducerea în zonele de desfășurare a manifestărilor a obiectelor sau substanțelor interzise de lege;
– să manifeste răbdare și să evite aglomerările, în special în zonele de acces;
– să respecte regulile stabilite de organizatori pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță;
– să adopte un comportament civilizat și să evite consumul excesiv de alcool;
– să acorde o atenție sporită bunurilor personale și obiectelor de valoare;
În cazul apariției unor situații de urgență, participanții sunt rugați să solicite sprijinul jandarmilor aflați în zonă sau să apeleze SNUAU 112, se arată într-un comunicat transmis de I.J.J Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști
Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști Polițiștii din Alba au dat amenzi de aproape 30.000 de lei și au confiscat peste 120 de metri cubi de lemn în timpul unei acțiuni în județ pentru […]
FOTO | Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș
Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș Doi tineri din Blaj, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat produse alimentare, băuturi alcoolice și articole de curățenie din mai multe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba Joi, 21 mai...
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui...
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
Curier Județean
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor”...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...