Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase și de recreere organizate pe raza județului Alba.

Vom fi prezenți pe Stadionul „Metalurgistul” din orașul Cugir, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CS Minaur Baia Mare, precum și pe Stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, cu ocazia partidei dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj-Napoca.

Totodată, vom acționa în localitatea Cetatea de Baltă, la evenimentul promoțional ce va include un concurs de alergare, dar și în Cetatea Alba Carolina, unde se vor desfășura activități dedicate evenimentului „Noaptea Muzeelor”.

Misiuni de asigurare a ordinii publice vor fi executate și la manifestarea cultural-artistică „Serbarea Narciselor de la Negrileasa”, eveniment ce va include spectacole de muzică și va reuni numeroși participanți din județ și din alte zone ale țării.

De asemenea, jandarmii vor fi prezenți în zona lăcașurilor de cult romano-catolice de pe raza județului Alba, unde vor fi oficiate slujbe religioase cu ocazia sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh – Rusaliile.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, recomandăm participanților:

– să evite introducerea în zonele de desfășurare a manifestărilor a obiectelor sau substanțelor interzise de lege;

– să manifeste răbdare și să evite aglomerările, în special în zonele de acces;

– să respecte regulile stabilite de organizatori pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță;

– să adopte un comportament civilizat și să evite consumul excesiv de alcool;

– să acorde o atenție sporită bunurilor personale și obiectelor de valoare;

În cazul apariției unor situații de urgență, participanții sunt rugați să solicite sprijinul jandarmilor aflați în zonă sau să apeleze SNUAU 112, se arată într-un comunicat transmis de I.J.J Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar 

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

22 mai 2026

De

22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

22 mai 2026

De

Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști Polițiștii din Alba au dat amenzi de aproape 30.000 de lei și au confiscat peste 120 de metri cubi de lemn în timpul unei acțiuni în județ pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

în

22 mai 2026

De

Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș  Doi tineri din Blaj, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat produse alimentare, băuturi alcoolice și articole de curățenie din mai multe […]

Citește mai mult