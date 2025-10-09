FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America
Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America
Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, participă zilele acestea la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, Anuga 2025, organizat în Köln, Germania.
Producătorul de lactate din localitatea Unirea, judeţul Alba, se află la Hala 9 – Standul A051G, Pavilionul României, cu produse consacrate ale firmei, cât și multe noutăți, fiind pregătiți să le prezinte profesioniștilor din întreaga lume.
,,Daniela, Marius și Vlad sunt aici, la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, pentru a duce mai departe gustul românesc și povestea brânzeturilor făcute cu grijă și omenie.
Am venit cu o selecție din produsele noastre și cu multe noutăți, gata să le prezentăm profesioniștilor din toată lumea.
Anuga este locul unde ideile devin parteneriate și unde produsele românești își fac loc pe scena internațională.
Suntem mândri să reprezentăm România și abia așteptăm să ne revedem cu partenerii noștri și să cunoaștem oameni noi pasionați de gustul bun!”, a scris Ferma cu Omenie pe o rețea de socializare.
Ferma cu Omenie este producător de lactate din localitatea Unirea, judeţul Alba, desprinsă în 2019 din Unilact Transilvania, cu o istorie de aproape trei decenii în zootehnie.
În prezent, brânzeturile Fermei cu Omenie se vând în 12 ţări, Germania, Italia, Spania, Polonia, în principal către est-europeni, adică români, ruşi, polonezi, bulgari şi sârbi, care au obiceiuri de consum silimare cu ale noastre. Cel mai departe mergem până în America, în New Jersey, unde avem un distribuitor, explica Marius Bîcu, acţionar şi director general al companiei Ferma cu Omenie, într-un interviu în cadrul emisiunii ZF Agropower.
Sursă FOTO: Facebook (Ferma cu Omenie)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese Premierul Ilie Bolojan va efectua luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, o vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș. Compania își extinde capacitatea de producție și lansează procesul de […]
VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba
Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba Romina Mîrza, fostă șefă de promoție a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, era până de curând prima femeie pilot de avioane de vânătoare din România. Între timp […]
PREMIERĂ în România: Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de TELEASISTENȚĂ dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități
Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de teleasistență dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități: Premieră în România „Teleasistență România” este primul serviciu complet de teleasistență din țară, adresat persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, care oferă acces rapid la servicii de urgență și îi ajută să trăiască o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”
Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic” Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o...
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament După mai bine de 1.600...
Știrea Zilei
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America
Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional...
Curier Județean
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...
FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie
Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș: „Ne dorim ca în scurt timp podul să fie complet finalizat și funcțional”
Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș Au fost reluate lucrările la...
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...