FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America

Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America

Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, participă zilele acestea la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, Anuga 2025, organizat în Köln, Germania.

Producătorul de lactate din localitatea Unirea, judeţul Alba, se află la Hala 9 – Standul A051G, Pavilionul României, cu produse consacrate ale firmei, cât și multe noutăți, fiind pregătiți să le prezinte profesioniștilor din întreaga lume.

,,Daniela, Marius și Vlad sunt aici, la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, pentru a duce mai departe gustul românesc și povestea brânzeturilor făcute cu grijă și omenie.

Am venit cu o selecție din produsele noastre și cu multe noutăți, gata să le prezentăm profesioniștilor din toată lumea.

Anuga este locul unde ideile devin parteneriate și unde produsele românești își fac loc pe scena internațională.

Suntem mândri să reprezentăm România și abia așteptăm să ne revedem cu partenerii noștri și să cunoaștem oameni noi pasionați de gustul bun!”, a scris Ferma cu Omenie pe o rețea de socializare.

Ferma cu Omenie este producător de lactate din localitatea Unirea, judeţul Alba, desprinsă în 2019 din Unilact Transilvania, cu o istorie de aproape trei decenii în zootehnie.

În prezent, brânzeturile Fermei cu Omenie se vând în 12 ţări, Germania, Italia, Spania, Polonia, în principal către est-europeni, adică români, ruşi, polonezi, bulgari şi sârbi, care au obiceiuri de consum silimare cu ale noastre. Cel mai departe mergem până în America, în New Jersey, unde avem un distribuitor, explica Marius Bîcu, acţionar şi director general al com­paniei Ferma cu Omenie, într-un interviu în cadrul emisiunii ZF Agropower.

