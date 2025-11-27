FOTO | ,,Din Alba Iulia, mesaje pentru România”, de Ziua Națională: Desene și afișe realizate de elevi și expuse la Museikon. Cântece patriotice, poezii și muzică clasică, la vernisajul expoziției

,,Din Alba Iulia, mesaje pentru România”, de Ziua Națională : Desene și afișe realizate de elevi și expuse la Museikon. Cântece patriotice, poezii și muzică clasică, la vernisajul expoziției

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Casa Corpului Didactic Alba, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și Liceul de Arte „Regina Maria”, în parteneriat cu instituții de învățământ din județul Alba au derulat a patra ediție a proiectului județean „Din Alba Iulia, mesaje pentru România”.

În organizarea evenimentului au fost implicate și instituții precum: Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Museikon.

Activitățile din cadrul proiectului au presupus realizarea de către elevi a unor desene și afișe prin care au încercat să trimită României, mesajul lor din capitala Unirii.

Mesajele și creațiile elevilor au constituit obiectul unei expoziții al cărei vernisaj a avut loc în data de 26 noiembrie 2025 la Museikon, începând cu ora 12.

Evenimentul se înscrie în Programul manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României- 2025.

În cadrul acestui eveniment au fost acordate premii elevilor și cadrelor didactice coordonatoare care au participat la cele două secțiuni ale proiectului: creație plastică și afiș cultural.

Elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia și ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, au oferit celor prezenți un moment artistic, presărat cu cântece patriotice, recitarea unor poezii și muzică clasică.

Câștigătorii au primit diplome și premii constând în cărți precum și câte o recompensă dulce, datorită sprijinului acordat de Cofetăria ,,Corina” din Alba Iulia. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 26 ianuarie 2026.

Mulțumim pentru prezența la acest eveniment a domnului primar Gabriel Pleșa, domnului director al Muzeului Național al Unirii, Gabriel Rustoiu si a doamnei Ana Dumitran, șef-secție al Museikon Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI