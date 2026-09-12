Cum va fi vremea în România până în 12 octombrie 2026: Toamna începe cu temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri, 11 septembrie 2026, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, perioada 14 septembrie – 12 octombrie 2026. Meteorologii estimează temperaturi ușor peste valorile normale în mai multe regiuni ale țării, iar în ultima săptămână analizată vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 14 – 21 septembrie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei săptămâni, cu posibilitatea ca acestea să fie ușor mai ridicate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 21 – 28 septembrie 2026

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice acestui interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

*Săptămâna 5 – 12 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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