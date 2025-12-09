FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
O delegație a Ministerului Agriculturii și Securității Alimentare din Israel (Serviciile Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor – IVSAH) a efectuat o vizită de lucru în județul Alba, la sediul DSVSA, în vederea evaluării sistemului sanitar-veterinar și privind siguranța alimentelor, în contextul posibilității de a autoriza exportul de ouă de consum în Israel. De asemenea, a fost auditată unitatea din Alba care și-a exprimat acordul pentru acest tip de export.
Programul oficial al vizitei a inclus o ședință de deschidere la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), urmată de vizite în județul Alba, atât la unitatea potențial exportatoare, cât și la sediul DSVSA Alba.
În cadrul inspecției desfășurate la unitatea producătoare de ouă, delegația a verificat întregul lanț alimentar – de la fermă până la centrul de ambalare – pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele privind siguranța alimentară și sănătatea animalelor.
La sediul DSVSA Alba, discuțiile s-au concentrat pe procedurile specifice domeniilor sănătății și bunăstării animalelor, respectiv siguranței alimentare, precum și pe modul de lucru al laboratorului sanitar-veterinar în ceea ce privește analiza probelor și efectuarea investigațiilor.
Delegația israeliană, însoțită de reprezentanți ai ANSVSA, și-a continuat vizita în județele Bihor și Vaslui. Prin această vizită, județul Alba își reconfirmă și consolidează poziția relevantă în sectorul industriei alimentare din România.
Reamintim că această vizită de lucru a fost precedată de o altă vizită a delegației Departamentului pentru Sănătate Animală și Producție (DAHP) din cadrul Ministerului Agriculturii și Mediului din Vietnam pentru începerea procedurilor necesare pentru aprobarea exportului de carne de pasăre din România către Vietnam.
