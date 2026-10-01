VIDEO | Cristela, mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu, după arestarea lui: „Nu vă temeți! Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre…”
Cristela, mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu, după arestarea lui: „Nu vă temeți! Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre…”
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, le-a transmis un mesaj susținătorilor acestuia, după ce mai mulți dintre ei au petrecut a doua noapte în fața Arestului Central din București, cerând eliberarea lui.
Mesajul, publicat miercuri seară pe Facebook și însoțit de imagini cu susținătorii care cântă în fața arestului, face referire la credință și rugăciune.
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„30 septembrie 2026. A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. «Nu vă temeți!» – cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie. Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului”, a scris Cristela Georgescu pe Facebook.
Soția fostului candidat le-a transmis celor aflați în fața Arestului Central să meargă mai departe „cu credință, cu nădejde și cu dragoste”, afirmând că divinitatea ar cunoaște situația prin care trec.
„Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre… În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare”, a mai transmis Cristela Georgescu.
Susținătorii lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Arestului Central din București și au cerut eliberarea acestuia. Oamenii au fluturat steaguri și au cântat melodii patriotice.
Mesajul Cristelei Georgescu a venit în cea de-a doua noapte în care susținătorii au rămas în fața arestului.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel București. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.
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