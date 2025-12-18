FOTO: Cupa „Moș Crăciun” la înot, la Alba Iulia, concurs care a tras cortina peste anul 2025
Cupa „Moș Crăciun” la înot, la Alba Iulia, concurs care a tras cortina peste anul competițional 2025
La Bazinul Olimpic din Alba Iulia, s-a desfășurat Cupa „Moș Crăciun”, concurs de înot care a tras cortina peste anul competițional 2025. La întrecerea de verificare au participat 58 de copii de 7-10 ani din grupele de începători ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, pregătiți de prof. Daniela Bob, Dana Ion-Mușat și Marius Lobonțiu.
Citește și: FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, la naționalele de cadeți | linca Ieană-Pienariu, două medalii de bronz
Copiii cu vârste de 7-8 ani au luat startul în două probe (50 metri liber și 50 m spate), iar cei mai mari, de 9-10 ani, au avut trei probe (50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber). Câștigatorii pe probe, la fiecare categorie de vârstă și sex, au fost premiati cu medalii și diplome. S-au clasat pe podium următorii:
*Categoria copii, 10 ani, băieți: Rafael Bodae – 3 medalii de aur în probele la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber; Zian Irimie – 3 medalii de argint la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber; Victor Popovici – 3 medalii de bronz la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber; David Morar – o medalie de bronz la 50 metri liber;
fete 10 ani: Natalia Negriu – 3 medalii de aur la 50 metri liber, 50 m spate, 200 m liber; Patricia Frâncu – două medalii de argint la 50 metri liber și 200 m liber, o medalie de bronz la 50 m spate; Eliza Țâr – o medalie de argint la 50 metri spate; Anais Gan – două medalii de bronz la 50 metri liber, și 200 m liber;
*Categoria copii, 9 ani, băieți: Mihai Stănilă – 3 medalii de aur la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber; Nicolas Dan – 3 medalii de argint la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber; Patric Zgîia – 3 medalii de bronz la 50 metri liber, 50 m spate și 200 m liber;
fete, 9 ani: Sofia Teacoe – două medalii de aur la 50 metri liber și 50 m spate, o medalie de argint la 200 m liber; Catarina Pohonțiu – o medalie de aur la 200 metri liber; două medalii de argint la 50 m liber și 50m spate; Elena Moc – o medalie de bronz la 50 metri liber; Denisa Morar – o medalie de bronz la 50 m spate;
*Categoria copii, 8 ani, băieți: Ștefan Macarie – două medalii de aur la 50 metri spate și 50 m liber; David Beleiu – o medalie de argint la 50 metri liber și o medalie de bronz la 50 m spate; Daniel Frătilă – o medalie de argint la 50 metri spate; Dragoș Câmpean – o medalie de bronz la 50 metri liber;
fete 8 ani: Amalia Grecu – două medalii de aur la 50 metri liber și 50 m spate; Maia Iancu – o medalie de argint la 50 metri liber și o medalie de bronz la 50 m spate; Carina Neamțu – o medalie de argint la 50 metri spate și o medalie de bronz la 50 m liber;
*Categoria copii, 7 ani, băieți: Bogdan Nedeliov – două medalii de aur la 50 metri liber și 50 m spate; Cătălin Albu – două medalii de argint la 50 metri liber și 50 m spate; Alex Cărpinișan – o medalie de bronz la 50 metri spate;
fete 7 ani: Georgia Moc – două medalii de aur la 50 metri liber și 50 m spate; Sara Topor – o medalie de argint la 50 m spate. La sfârșitul concursului, toți sportivii au fost recompensați cu diplome de participare, pungi cu dulciuri și premii din partea Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR, implicată în acțiune fiind și Direcția Județeană pentru Sport Alba.
