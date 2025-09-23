Rămâi conectat

FOTO | Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii: Cine sunt laureații celui mai longeviv concurs de profil din Alba

Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii

Cupa Florea Grup la tenis de câmp a avut loc în perioada 19 – 21 septembrie 2025. A fost cea de a XI-a ediție a celui mai longeviv concurs de tenis de câmp din județul Alba.

Câștigătorii celor 4 categorii de concurs au fost:

• teenager dublu 12-16 ani

Loc 1: Bărbânță David și Plopeanu Mircea

Loc 2: Florea Matei și Baciu Cătălin

Loc 3: Bercu Ștefan și Horșa David/ Rareș Marian și Miclea Ștefan

• dublu: seniori +65 ani

Loc 1: Lincă Ioan și Lupu Cornel

Loc 2: Sura Constantin și Romcean Mihai

Loc 3: Samfir Simion și Costea Mircea/ Gheorghe Valer și Țuhașu Jan

• dublu: nivel 6,5

Loc 1: Mateescu Adrian și Cristea Dorin

Loc 2: Ionescu Paul și Ariciu Mihai

Loc 3: Lincă Ioan și Puiu Cadar/ David Florea și Brânză Ciprian

• dublu: nivel 8

Loc 1: Florea Marcel și Mircea Socaciu

Loc 2: Florea Andrei și Tudor Turdean

Loc 3: Lincă Paul și Zecheru Florin/ Stanciu Adrian și Topor Dan

Ediția aceasta a fost una inedită, deoarece pentru prima oară spectatorii au asistat la o finală între tată și fiu, jucată chiar la categoria nivel 8, cea mai disputată din concurs. Marcel Florea, inițiatorul competiției și cel care, împreună cu partenerul său, Mircea Socaciu, au reușit să-și păstreze titlul de „Campionii toamnei”, a punctat acest meci memorabil în discursul din cadrul festivității de închidere: „Educarea copiilor se face prin puterea exemplului. Nu poți sta pe canapea și să te aștepți ca ei să îndrăgească sportul. Iar asta încercăm no să promovăm prin competițiile pe care le susținem”.

Pe lângă premiile oferite câștigătorilor, spectatorii au participat și la o tombolă cu premii inedite, iar cea mai râvnită estragere a fost cea pentru mingea de tenis cu diametrul de 1 metru, care a ajuns tocmai la cel mai mic spectator din public, în vârstă de doar un an și jumătate.

Organizatorii mulțumesc și sponsorilor acestei competiții: BCR, Hotel Transilvania, Hotel Astoria și Petra Pavaje.

„Vă așteptăm în număr cât mai mare și la edițiile viitoare!”, au transmis orgfanizatorii.

