FOTO | Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii: Cine sunt laureații celui mai longeviv concurs de profil din Alba
Cupa Florea Grup la tenis de câmp a avut loc în perioada 19 – 21 septembrie 2025. A fost cea de a XI-a ediție a celui mai longeviv concurs de tenis de câmp din județul Alba.
Câștigătorii celor 4 categorii de concurs au fost:
• teenager dublu 12-16 ani
Loc 1: Bărbânță David și Plopeanu Mircea
Loc 2: Florea Matei și Baciu Cătălin
Loc 3: Bercu Ștefan și Horșa David/ Rareș Marian și Miclea Ștefan
• dublu: seniori +65 ani
Loc 1: Lincă Ioan și Lupu Cornel
Loc 2: Sura Constantin și Romcean Mihai
Loc 3: Samfir Simion și Costea Mircea/ Gheorghe Valer și Țuhașu Jan
• dublu: nivel 6,5
Loc 1: Mateescu Adrian și Cristea Dorin
Loc 2: Ionescu Paul și Ariciu Mihai
Loc 3: Lincă Ioan și Puiu Cadar/ David Florea și Brânză Ciprian
• dublu: nivel 8
Loc 1: Florea Marcel și Mircea Socaciu
Loc 2: Florea Andrei și Tudor Turdean
Loc 3: Lincă Paul și Zecheru Florin/ Stanciu Adrian și Topor Dan
Ediția aceasta a fost una inedită, deoarece pentru prima oară spectatorii au asistat la o finală între tată și fiu, jucată chiar la categoria nivel 8, cea mai disputată din concurs. Marcel Florea, inițiatorul competiției și cel care, împreună cu partenerul său, Mircea Socaciu, au reușit să-și păstreze titlul de „Campionii toamnei”, a punctat acest meci memorabil în discursul din cadrul festivității de închidere: „Educarea copiilor se face prin puterea exemplului. Nu poți sta pe canapea și să te aștepți ca ei să îndrăgească sportul. Iar asta încercăm no să promovăm prin competițiile pe care le susținem”.
Pe lângă premiile oferite câștigătorilor, spectatorii au participat și la o tombolă cu premii inedite, iar cea mai râvnită estragere a fost cea pentru mingea de tenis cu diametrul de 1 metru, care a ajuns tocmai la cel mai mic spectator din public, în vârstă de doar un an și jumătate.
Organizatorii mulțumesc și sponsorilor acestei competiții: BCR, Hotel Transilvania, Hotel Astoria și Petra Pavaje.
„Vă așteptăm în număr cât mai mare și la edițiile viitoare!”, au transmis orgfanizatorii.
