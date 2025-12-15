FOTO: Cupa Crăciunului la Vințu de Jos, turneu caritabil la fotbal | Sumă importantă pentru o familie din Pianu, care a rămas fără locuință în urma unui incendiu!

Cupa Crăciunului la Vințu de Jos, turneu caritabil la fotbal | Sumă importantă strânsă pentru o familie din Pianu, care a rămas fără locuință în urma unui incendiu!

La Cupa Crăciunului, turneu caritabil la fotbal, disputat la Vințu de Jos, s-au strâns peste 20.000 de lei pentru o familie din comuna Pianu, care a rămas fără locuință la începutul lunii decembrie în urma unui incendiu.

La acțiunea de suflet, una de apreciat, organizată de tinerii din comuna Pianu, împreună cu echipa VCG Vințu de Jos, au participat 20 de echipe din județ, din diverse localități (Pianu, Vințu, Alba Iulia, Blaj, Sebeș etc), strângându-se suma de aproximativ 20.000 de lei, însemnând taxa de participare, donații la fața locului, dar și ale altor persoane care doresc să-și păstreze anonimatul. Pe lângă aceste fonduri, au mai fost și donații direct în conturi, astfel că totalul este mult mai mare.

„Ne-am unit forțele pentru a organiza un campionat caritabil de fotbal dedicat strângerii de fonduri pentru această familie greu încercată. Este momentul să arătăm că solidaritatea și bunătatea sunt valorile care ne definesc ca oameni și ca comunitate. Fiecare înscriere, fiecare donație și fiecare prezență contează enorm și aduce această familie cu un pas mai aproape de a-și reclădi casa”, au transmis cei implicați.

Precizăm că întrecerea fotbalistică disputat în sală a fost câștigată de VCG Vințu de Jos, urmată de Dream Team Blaj și Mureșul Șibot, însă nu rezultatele au contat în acest demers, obiectivul fiind ajutorarea familiei Ioan Szkipala (Slovacu), greu încercată în pragul Sărbătorilor de Iarnă.

„O competiție caritabilă reușită, al cărei scop a fost altul decât cel pur sportiv, rezultatele necontând pentru nicio echipă. Mulțumim tuturor celor care au participat și sperăm ca ceea ce am realizat să folosească”, au mai punctat organizatorii.

