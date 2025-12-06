VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”
Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru un vârstnic de 85 de ani, din comuna Pianu, a cărei casă a ars în urma unui incendiu izbucnit joi seara.
Din fericire, bătrânelul nu a fost rănit, dar a rămas sub cerul liber înainte de Crăciun. Oamenii care pot dona materiale de construcții sau bani, pot lua legătura cu Voișan Ovidiu Iancu, viceprimarul comunei Pianu, inițiatorul apelului.
,,O seară grea pentru comuna noastră… Din păcate, am asistat din nou la o nenorocire. Comuna noastră a fost încă o dată lovită de un necaz cumplit…
Fiind în apropiere, la socrii mei, am ajuns printre primii la locul incendiului. Am trăit neputincios unul dintre cele mai dureroase momente: o casă cuprinsă rapid de flăcări, un om rămas fără adăpost, fără amintiri, fără siguranță…
Singurul lucru pe care am reușit să îl facem imediat a fost să oprim curentul, să scoatem butelia din locuință împreună cu vecinul de peste drum și să îi fim aproape lui Szkipala Ioan, cunoscut in comunitate ca slovacul ,un bătrân de 80 de ani, rămas singur după pierderea soției sale anul trecut.
Puțini știu cât suflet a pus acest om în viața lui. Ani la rând, și-a îngrijit soția, care era oarbă și imobilizată la pat. Le gătea, o hrănea, avea grijă de casă, de animale și de tot ce ținea gospodăria. Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți. Iar astăzi, tocmai el este cel care are nevoie de sprijinul nostru…
În momentul izbucnirii incendiului, a ieșit afară în hainele subțiri pregătite pentru somn, în picioarele goale, fără șosete, șocat și fără să înțeleagă ce se întâmplă.
Vecinul său l-a îmbrăcat cu ce avea la îndemână pentru a-l proteja de frigul năprasnic al nopții. O imagine care te marchează profund…
Fiica lui, plecată în Olanda, a pornit în această seară spre casă pentru a fi alături de el…
Un grup de cetățeni s-a mobilizat imediat, intervenind cu extinctoare și conectând furtunele la hidrantul din apropiere, încercând să țină sub control flăcările până la sosirea pompierilor. Le mulțumim din suflet pentru reacția lor exemplară!
Pompierii au ajuns foarte repede, însă, din păcate, incendiul era extrem de puternic și s-a extins într-o clipă, ca o torță.
Cauza nu este încă stabilită, însă bietul om ne-a spus că nici măcar nu apucase să aprindă focul în casă. Cel mai probabil, vorbim de un scurtcircuit sau o defecțiune electrică.
Un bătrân care și-a dedicat viața familiei sale a rămas acum sub cerul liber, în prag de sărbători, pe frigul acesta. Este o imagine care frânge inima oricui.
Haideți să ne mobilizăm încă o dată!
Așa cum am reușit și în alte cazuri nefericite, putem fi din nou sprijinul unui om aflat în cea mai grea încercare a vieții sale.
Avem nevoie de:
-ajutor la curățenie
-materiale pentru reconstrucție
-și, cel mai important, sprijin financiar — orice sumă, oricât de mică, poate face diferența.
Vă rog din suflet: cine poate și dorește să ajute, să ne contacteze sau să vină direct la fața locului. Împreună putem reda speranța unui om lovit de soartă.
Și un apel important către toți cetățenii:
Vă rog, asigurați-vă locuințele. Nu trăiți cu impresia că „mie nu mi se poate întâmpla”. Ziua de mâine este imprevizibilă, iar o poliță de asigurare poate salva tot ce ați construit într-o viață”, a sris pe Facebook Voișan Ovidiu Iancu, viceprimarul comunei Pianu.
