FOTO: Cupa Crăciunului Jet Point Aiud: fotbal, respect și spirit de sărbătoare | Kineto Pulse, învingătoare la atractivul turneu ce a avut și o latură caritabilă

Cupa Crăciunului Jet Point Aiud 2025: fotbal, respect și spirit de sărbătoare | Kineto Pulse, învingătoare la atractivul turneu ce a avut și o latură caritabilă

Cupa Crăciunului Jet Point Aiud 2025 a ajuns la final, învingătoare fiind echipa Kineto Pulse, la finele unei competiții intense, încărcate de emoții. Turneul a adunat echipe din Aiud și din împrejurimi, suporteri pasionați și oameni care cred în puterea sportului de a uni comunitatea, transformând acest eveniment într-o adevărată sărbătoare a fotbalului.

„Fotbal, respect, comunitate și spirit de sărbătoare, așa poate fi descrisă Cupa Crăciunului Jet Point Aiud 2025. Felicitări tuturor participanților și sărbători fericite! Ne revedem cu drag la următoarea ediție”, au transmis organizatorii. Întrecerea fotbalistică a avut și o latură caritabilă, iar donațiile strânse pe parcursul turneului vor fi oferite în cursul acestei săptămâni, fiecare gest contribuind la bucuria celor care au nevoie de sprijin, mai ales în perioada Sărbătorilor.

În prima semifinală, Casa Hațegan a întâlnit CF Kineto Pulse, echipa care avea să devină ulterior câștigătoarea turneului. Formația Kineto Pulse a învins clar, cu scorul de 7–2. A doua semifinală a fost una extrem de disputată, iar Lunca Mureșului a trecut de FCM Aiud, scor 4-3. Finala mică a opus FCM Aiud și Casa Hațegan, într-un meci deschis și spectaculos, în care FCM Aiud s-a impus cu scorul de 9-4, adjudecându-și astfel locul al treilea al competiției. În finala mare Kineto Pulse a reușit să se impună la limită, cu scorul de 4–3, în confruntarea cu Lunca Mureșului, devenind campioana Cupei Crăciunului Jet Point Aiud 2025. Această finală a avut o semnificație aparte, fiind prima din istoria competiției în care nu a fost prezentă o echipă din Aiud, fapt ce subliniază nivelul tot mai ridicat și deschiderea turneului către echipe din întreaga zonă. Clasamentul final: 1. CF Kineto Pulse, 2. Lunca Mureșului, 3. FCM AIuid, 4. Casa Hațegan.

*Ovidiu Maier a înmânat premiile

Un moment special al competiției a fost prezența la Aiud a legendarului jucător Ovidiu Maier, la final fiind acordate și premii individuale după cum urmează: *cel mai bun jucător: Radu Puia; *golgheterul competiției: Claudiu Coltor; *cel mai bun portar: Zoltan Turzai. La turneul aiudean au luat startul 12 echipe, respectiv Lunca Mureșului, CF Kineto Pulse, FCM Aiud, Casa Hațegan, FC Juniorii, FC Unirea, All For Team, AS Minifotbal Livezile, Titanii Aiud, Young Boys, Vama Seacă și Cavalerii Întunecați. La finalul competiției, organizatorii (respectiv Ștefan Farago, Paul Man, Claudiu Coltor și Ștefan Șimandi) au oferit o masă festivă pentru toți jucătorii și staff-urile echipelor participante, ca semn de apreciere, respect și recunoștință pentru implicarea, efortul și atmosfera creată pe teren și în afara lui. Un rol esențial l-au avut sponsorii, care au susținut și sprijinit desfășurarea competiției: Jet Point Aiud, Carmangerie Ispas Luca Mirăslău, Zaza Caffe și Jasmin Fruits Aiud, Teren Sintetic Aiud

