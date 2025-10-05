FOTO | Cum va arăta Inspire Cinema după renovare: ecrane 3D, scaune VIP și self pay. Când va avea loc redeschiderea

FOTO | Cum va arăta Inspire Cinema după renovare: ecrane 3D, scaune VIP și self pay, printre noutăți

Inspire Cinema trece printr-un amplu proces de modernizare, iar reprezentanții Alba Mall au dezvăluit deja primele imagini care schițează cum va arăta cinematograful.

Pe lângă designul reîmprospătat, au fost oferite și detalii despre noile facilități care urmează să fie introduse după renovare. Printre acestea se numără: scaune VIP, ecrane 3D în fiecare sală, opțiune self-pay. Astfel, pasionații de film se vor putea bucura de o experiență cinematografică de înaltă calitate.

Mai mult decât atât, Alba Mall dorește ca redeschiderea să aibă loc concomitent cu aniversarea de 18 ani a mall-ului, mai exact, undeva în prima jumătate a lunii noiembrie.

Pe lângă aceste informații, ei au publicat și câteva poze care prezintă cum va arăta cinematograful proaspăt rezolvat. Imaginile au fost însoțite de textul:

,,La aniversarea Alba Mall, pregătim o relansare mega-inspirată -Inspire Cinema.

Ne-am orientat după standarde, dar suntem siguri că le vom depăși. De la reclinere vip, ecrane 3D în toate sălile, self-pay și cam tot ce e nevoie pentru ca Inspire Cinema să devină epicentrul distracției.

Rămâi alături de Alba Mall, mall-ul albaiulienilor, așa cum ai fost și în ultimii ani! Îți pregătim multe surprize la aniversare!”, au transmis reprezentanții Alba Mall pe o rețea de socializare.

