FOTO | Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei

Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei

O firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă din municipiul Aiud fără autorizație și fără acordul primăriei a fost sancționată contravențional.

„Serviciul Poliția Locală Aiud a sancționat contravențial astăzi cu suma de 2.000 de lei o societate comercială pentru efectuarea unor lucrări de intervenție pe o stradă din municipiu, fără a deține autorizație și fără acordul primăriei”, au anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.

„Precizăm că aceste lucrări nu au fost executate la solicitarea sau cu aprobarea Primăriei.

Societatea în cauză a utilizat material rămas de la o altă lucrare și a intervenit din proprie inițiativă pe respectiva stradă, fără a respecta procedurile legale obligatorii”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

