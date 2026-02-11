FOTO | Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei
Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei
O firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă din municipiul Aiud fără autorizație și fără acordul primăriei a fost sancționată contravențional.
„Serviciul Poliția Locală Aiud a sancționat contravențial astăzi cu suma de 2.000 de lei o societate comercială pentru efectuarea unor lucrări de intervenție pe o stradă din municipiu, fără a deține autorizație și fără acordul primăriei”, au anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.
„Precizăm că aceste lucrări nu au fost executate la solicitarea sau cu aprobarea Primăriei.
Societatea în cauză a utilizat material rămas de la o altă lucrare și a intervenit din proprie inițiativă pe respectiva stradă, fără a respecta procedurile legale obligatorii”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise
Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise Polițiștii rutieri au desfășurat la data de 10 februarie 2026, o acțiune, pe raza județului Alba, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în […]
Opt clădiri din Alba Iulia vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112. Care sunt acestea
Opt clădiri din Alba Iulia vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112. Care sunt acestea Serviciul de Telecomunicații Speciale , alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și împlinirea a 22 de ani de la […]
FOTO | Amenzi de peste 5.800 lei date de polițiștii din Abrud în urma unei acțiuni la Roșia Montană: Zeci de persoane și mașini verificate de oamenii legii
Amenzi de peste 5.800 lei date de polițiștii din Abrud în urma unei acțiuni la Roșia Montană: Zeci de persoane și mașini verificate de oamenii legii Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au organizat la data de 10 februarie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, o acțiune, pe raza localității Roșia Montantă, pentru combaterea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Examene naționale 2026 | Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate. LISTA
Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat, miercuri, 11...
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu. Curtea de Apel Alba se va pronunța mâine asupra deciziei
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu. Curtea...
Știrea Zilei
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
VIDEO | Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”
Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar...
Curier Județean
VIDEO | Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise
Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii...
FOTO | Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei
Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...