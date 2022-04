FOTO: CSU Alba Iulia, victorie lejeră cu Olimpia Aiud în Liga a 4-a

CS Ocna Mureș a pierdut drastic la Turda, în ultima etapă a turului play-out-ului Seriei a 9-a, cugireanul George Goronea marcând un hat-trick împotriva fostei sale echipe.

„Soda dragă” a trecut într-o săptămână de la extaz la agonie, de la 4-0… la 0-5, un eșec umilitor prin proporțiile scorului.

O evoluție de vis a mijlocașului de sub Drăgana, cu acel hat-trick (13, 19, 49), plus o pasă decisivă la golul lui Fl. Dan (62). Al 5-lea gol a fost înscris de Cobârzan (82).

Partida disperării pentru Sticla, ce susține trei jocuri consecutive acasă. Turdenii aveau 4 eșecuri în play-off, o remiză în 2022 și un singur punct în ultimele 8 meciuri, precedenta victorie fiind înregistrată în urmă cu 5 luni și jumătate (19 noiembrie, 2-1 la Cluj, cu Sănătatea)!

„M-a ars pe limbă înainte de meci să spun că turdenilor le-a ieșit pe dos tot sezonul, dar lasă că le-a ieșit astăzi tot ce au vrut și nu au vrut. Noi am încercat să ne mobilizăm, dar în subconștient fiecare dintre jucători e sub emoția unui parcurs bun spre foarte bun culminat cu victoria din etapa precedentă și nu am mai avut răutatea, câineala, dorința de izbândă ce ne caracterizează și s-a produs eșecul ăsta. Dar ce echipă pe lumea asta nu a pierdut la 5 distanță și nu doar o dată? În sport, ca și în viață, încasezi pumni, dar mergi înainte, iar o iei, iar te ridici, că așa e in sport și in viață. Capul sus băieți, că avem treabă!„, a transmis Paul Ciucă.

Sticla Arieșul Turda a abordat partida din postura “lanternei roșii”, părăsind însă ultima poziție pe care a ajuns Unirea Alba Iulia, ce evoluează mâine cu Sănătatea Cluj.

Iar dacă runda precedentă „Soda dragă” a repurtat cel mai clar succes stagional, 4-0 cu Sănătatea Cluj, de data aceasta s-a înregistrat cel mai drastic insucces din acest an și totodată din deplasările actualei ediții.

Gazdele au deschis scorul în minutul 13, prin cugireanul G. Goronea, ce a tras din centrul careului, după ce în prima instanță șutul său fusese blocat. Avantajul a fost majorat în minutul 19 de același G. Goronea, ce a realizat dubla, cu un șut din 6 metri, împotriva echipei unde a activat până în vara trecută.

Primul șut pe poartă al vizitatorilor l-a avut Cioară (27) – de la 16 metri, balon prins de Borz.

La reluare, în minutul 49, G. Goronea a realizat hat-trick-ul, după o pătrundere pe stânga și un șut din careul mic.

Echipe:

Sticla: Borz (89, Pîrv) – Dioșan, Berkeczi, Cimpoeșu, Manu – Saroși, Cobârzan, Vereș (89, Budin), Pîrțilă (74, Fleșer), Fl. Dan, G. Goronea (80, Novalyi); rezervă Ursu. Antrenor Artur Podar.

CS Ocna Mureș: A. Anghel – Pintilie (61, Al. Kiraly), D. Lupșan, Haiduc (46, Longodor), Cunțan – Al. Giurgiu (55, Guț) – Coltor (70, Ov. Truță), Socaci/ cpt, Vasinc, Cioară (55, Cioargă) – Ceaca; rezerve Ed. Mihail, Moise, Ognean. Antrenori Paul Ciucă, Romeo Arinar.

Arbitri M. Diaconu (Roman), An. Roman (Tg. Neamț), Cl. Lucaci (Bacău) Observatori D. Jiga (Bistrița), E. Kemeneș (Baia Mare)

Foto: Turdanews.ro