Rămâi conectat

Sport

FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul doi la Cupa României la culturism și fitness

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

în

De

Blăjeanca Adelina Nagy a ocupat locul doi la Cupa României la culturism și fitness

Adelina Nagy, sportivă din Blaj, a terminat recent pe locul secund la Cupa României la culturism și fitness, una dintre cele mai importante competiții naționale din calendarul FRCS. Concursul care a reușit cei mai buni sportivi din țară s-a desfășurat pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov.

Citește și: VIDEO | Blăjeanul Ioan Tiurean a revenit cu bine acasă după o călătorie incredibilă pe motocicletă până în Japonia și înapoi: A fost întâmpinat pe serpentinele de la intrarea în „Mica Romă”

„Mica Romă” a fost reprezentată de Adelina Nagy, care s-a clasat pe poziția secundă la categoria „Bikini Fitness” din 17 participante, unele dintre competitoare fiind în lotul național al României. Sportiva din Blaj este de doar doi ani practicantă a acestui sport dificil, pasiunea spunându-și cuvântul.  Pentru că în Blaj nu există un club de profil, s-a legitimat la Titanic Tg. Mureș pentru a avea posibilitatea de a concura la astfel de competiții.

Adelina Nagy este inginer la Bosch și personal training după-amiază, iar până în prezent a înregistrat rezultate notabile: locul 5 la campionatele naționale și locul 3 la Cupa României (în 2024), respectiv această poziție secundă la cupa României în acest an.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

14 septembrie 2025

De

CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba CS Ocna Mureș este după trei etape lider cu punctaj maxim în SuperLiga de fotbal din județul Alba. În runda a treia, „Soda dragă” s-a impus cu 6-2 în meciul din deplasare cu Viitorul Vama Seacă. Diferența s-a făcut în repriza secundă, la pauză […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3 | Metalurgistul Cugir, lider și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

14 septembrie 2025

De

Metalurgistul Cugir, lider în Liga 3 și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag Metalurgistul Cugir se menține pe primul loc în Seria 7 din Liga 3 de fotbal și după etapa a 3-a. Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 zile

în

13 septembrie 2025

De

Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20 Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj) a triumfat în întrecerea feminină a Campionatului Național de Alergare pe Șosea 5 km, seniori, U23 și U20, de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 37 de minute

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați...
Actualitateacum 5 ore

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o zi

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
Ştirea zileiacum o zi

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 minute

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de...
Curier Județeanacum 15 minute

Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a fost transportat de urgență la spital

Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a băgat în spital un bărbat Un accident rutier a avut...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea