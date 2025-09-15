FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul doi la Cupa României la culturism și fitness

Blăjeanca Adelina Nagy a ocupat locul doi la Cupa României la culturism și fitness

Adelina Nagy, sportivă din Blaj, a terminat recent pe locul secund la Cupa României la culturism și fitness, una dintre cele mai importante competiții naționale din calendarul FRCS. Concursul care a reușit cei mai buni sportivi din țară s-a desfășurat pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov.

„Mica Romă” a fost reprezentată de Adelina Nagy, care s-a clasat pe poziția secundă la categoria „Bikini Fitness” din 17 participante, unele dintre competitoare fiind în lotul național al României. Sportiva din Blaj este de doar doi ani practicantă a acestui sport dificil, pasiunea spunându-și cuvântul. Pentru că în Blaj nu există un club de profil, s-a legitimat la Titanic Tg. Mureș pentru a avea posibilitatea de a concura la astfel de competiții.

Adelina Nagy este inginer la Bosch și personal training după-amiază, iar până în prezent a înregistrat rezultate notabile: locul 5 la campionatele naționale și locul 3 la Cupa României (în 2024), respectiv această poziție secundă la cupa României în acest an.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI