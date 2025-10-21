CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare, rugby feminin | Ultima etapă, sâmbătă, la Oarda de Jos, se va decerna trofeul

CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare, rugby feminin! Ultima etapă, sâmbătă, 25 octombrie, la Oarda de Jos, se va decerna trofeul

CSM Unirea Alba Iulia va câștiga titlul de campioană națională la junioare, rugby feminin în 7, trofeul urmând a se decerna sâmbătă, 25 octombrie, în Alba, pe terenul de la Oarda de Jos, unde este prevăzută ultima etapă a competiției organizate de Federația Română de Rugby.

În același context, menționăm că peste o săptămână, în 1 noiembrie, tot la Alba Iulia, este programat Turneul Cupa României la senioare și junioare. Anul trecut, Cup AIR a fost adjudecată de CSM Unirea Alba Iulia, la junioare, care a învins în finală pe campioana CSȘ Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad.

Etapa a șaptea a Campionatului Național de rugby 7s feminin, junioare și senioare, a avut loc recent pe Stadionul „Tepro” din Iași. CS Politehnica Iași, la senioare, și CSM Unirea Alba Iulia, la junioare, își continuă drumul spre titlul de campioană națională la categoriile respective de vârstă, impunându-se și în penultima etapă. Uniristele au câștigat toate jocurile susținute, fără a primi vreun punct și au 22 de puncte avans. Rezultate:

*Senioare: CSM Unirea Alba Iulia – CSU Știința 25-0, CSU Clșuj – CSM Unirea Alba Iulia 12-124, CSM Unirea Alba Iulia – Poli Iași 0-36, CS Agronomia – CSM Unirea Alba Iulia 27-0; clasament general: 1. Poli Iași 81 p, 2. Agronomia 63 p, 3. CSM Unirea Alba Iulia – 53 p, 4. CSU Știința – 35 p, 5. CSU Cluj – 25 p. Gruparea din Cetatea Marii Uniri va cuceri medaliile de bronz.

*junioare, sferturi: CSM Unirea – RC Arieșul (nu s-a disputat, neprezentare); semifinale: CSM Unirea Alba Iulia – RC Cristian 54-0, Poli Iași – U Leii Câmpia Turzii 10-12; finala: CSM Unirea Alba Iulia – U Leii Câmpia Turzii 35-0. Clasament general: 1. CSM Unirea Alba Iulia 98 p, 2. Poli Iași 76 p, 3. U Leii Câmpia Turzii 76 p, 4. RC Cristian 54 p, 5. CSȘ-Fortius Bârlad 46, 6. CS Agronomia 30 p, 7. CSM Pașcani 13 p, 8. RC Arieșul 5 p.

