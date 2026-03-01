FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare remarcabilă în Conference Cup, turneul final 8, la polo feminin!

CSM Unirea Alba Iulia, calificare remarcabilă în Conference Cup, turneul final, la polo feminin!

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

Este cea mai importantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale ca importanță.

Deși era creditată cu șanse reduse, campioana României a reușit marea surpriză după ce a învins în primul meci pe ASD Bogliasco (Italia)! Un meci senzațional realizat de elevele lui Ovidiu Pocol, care s-au impus cu 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), după o revenire extraordinară, de la 0-2, la 2-2, apoi de la 2-4, la 4-4, preluând conducerea în ultimul sfert când de la 4-5 au făcut 7-5. Au marcat Dorofeea Vârtosu – 3, Cecilia Diaz – două, Amalia Novăcean, Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte unul.

Calificarea echipei din Cetatea Marii Uniri s-a produs, matematic, după ce, în a doua zi, echipa spaniolă CS Sant Feliu a învins formația ASD Bogliasco, după o confruntare dramatică, scor 18-17 (2-3, 3-3, 0-2, 6-3; 7-6). Italiencele au condus cu 8-5 înaintea ultimului sfert, însă jocul s-a terminat la egalitate (11-11), iar la loviturile de departajare s-au impus adversarele (7-6). Cum în etapa superioară se califică primele două clasate, rezultatul ultimei confruntări, CN Sant Feliu – CSM Unirea Alba Iulia, nu mai avea nicio importanță în stabilirea ierarhiei.

Lotul CSM Unirea: Mariia Dvorzhetska, Yanisbel Lopez Perez, Amalia Novăcean, Madina Rakhmanova, Adriana Garlobo Acosta, Lorena Gordan, Dorofeea Vârtosu, Denisa Samuel, Cecilia Diaz Mesa, Alexia Matei Guiman, Nikolette Laboncz, Jazmin Lorincz, Victoria Borodachi, Debora Nagy.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI