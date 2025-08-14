FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice

Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș

Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12 august 2025, de Primăria Sebeș.

Construită pe amplasamentul fostei centrale termice care se afla în ruină, noua creșă are o suprafață desfășurată de circa 900 de metri pătrați și un regim de înălțime de parter și etaj.

Creșa va putea primi 36 de copii, care vor beneficia de spații generoase și dotate corespunzător: 3 dormitoare, 3 spații de joacă, un spațiu multifuncțional, 2 grupuri sanitare, 4 băi, o bucătărie și un cabinet medical, la care se adaugă mai multe zone suplimentare (regrupare copii, depozitare, predare mâncare, spălător, oficiu, secretariat, holuri, vestiare, biberonerie etc.), a preecizat primarul Dorin Nistor.

Conform acestuia, au fost realizate instalațiile electrice, instalațiile termice, instalațiile sanitare, instalațiile de ventilare, rețelele exterioare de apă și canalizare și trotuarele exterioare.

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de circa 5 milioane de lei, majoritatea fondurilor provenind dintr-o finanțare europeană.

