FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice
Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș
Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12 august 2025, de Primăria Sebeș.
Construită pe amplasamentul fostei centrale termice care se afla în ruină, noua creșă are o suprafață desfășurată de circa 900 de metri pătrați și un regim de înălțime de parter și etaj.
Creșa va putea primi 36 de copii, care vor beneficia de spații generoase și dotate corespunzător: 3 dormitoare, 3 spații de joacă, un spațiu multifuncțional, 2 grupuri sanitare, 4 băi, o bucătărie și un cabinet medical, la care se adaugă mai multe zone suplimentare (regrupare copii, depozitare, predare mâncare, spălător, oficiu, secretariat, holuri, vestiare, biberonerie etc.), a preecizat primarul Dorin Nistor.
Conform acestuia, au fost realizate instalațiile electrice, instalațiile termice, instalațiile sanitare, instalațiile de ventilare, rețelele exterioare de apă și canalizare și trotuarele exterioare.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de circa 5 milioane de lei, majoritatea fondurilor provenind dintr-o finanțare europeană.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII, din cele 4 sate, a fost renovată integral și pregătirile sunt pe ultima sută de metri, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă. Potrivit acesteia, sala de sport de 102 locuri […]
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor” Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului, […]
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele David Popovici este un model pentru tânăra generație, nu doar pentru că a devenit primul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medaliile de aur la campionatele mondiale, atât […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025: Ordinele de ministru sunt în consultare publică
Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025 Ministerul Educației a lansat, marți, 12 august în consultare...
PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie benevol la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt aceste avantaje
PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie voluntar la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt...
Știrea Zilei
Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare
Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor...
Comunicat de presă | Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni
Comunicat de presă | Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni Consiliul...
Curier Județean
Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în valoare de peste 2,5 milioane de lei
Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în curs Spitalul Municipal Aiud a lansat, în...
FOTO | Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. Intervin mai multe echipaje de pompieri
Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri Pompierii ISU Alba...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice
Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...