FOTO | ALERTĂ în Alba: Continuă căutările persoanei dispărute dintr-un centru de la Galda de Jos. Bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice
ALERTĂ în Alba: Continuă căutările persoanei dispărute dintr-un centru de la Galda de Jos. Bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba continuă activitățile de căutare și identificare a bărbatului dispărut dintr-un centru de la Galda de Jos, acesta fiind cunoscut cu afecțiuni psihice.
În sprijinul polițiștilor, acționează efective din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea” Alba, Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, Serviciului Public Județean Salvamont Alba, precum și voluntari.
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Totodată, la activitățile de căutare, sunt folosiți câini de urmă, pentru eficientizarea verificărilor desfășurate în teren.
În situația în care dețineți informații care ar putea conduce la identificarea bărbatului, vă rugăm să apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție.
Reamintim faptul că bărbatul se afla instituționalizat într-un centru din localitatea Galda de Jos și a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Este vorba despre MIHEȚ EUGEN FĂNEL, în vârstă de 55 de ani, din orașul Câmpeni, cunoscut cu afecțiuni psihice.
Bărbatul are următoarele semnalmente:
• 1,80 m înălțime;
• Aproximativ 90 de kilograme;
• Ochi căprui;
• Față ovală.
Acesta poartă un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde cu inscripții.
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