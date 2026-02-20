FOTO | Constantin Brâncuși – „Rădăcini și zbor spre infinit”. Eveniment omagial dedicat sculptorului, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Constantin Brâncuși – „Rădăcini și zbor spre infinit”. Eveniment omagial dedicat sculptorului, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Pentru a celebra 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși (19 februarie 1876 – 16 martie 1957), la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, în spațiul primitor al bibliotecii, am organizat un atelier special de lectură, inspirat de personalitatea și opera artistului român care a schimbat pentru totdeauna limbajul sculpturii moderne.
Ne-au fost alături prof. Camelia Zurman, prof. Elena Damian și elevii clasei a V-a B a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș. Inspirați de viziunea lui Constantin Brâncuși care a lăsat lumii o „coloană a recunoștinței fără sfârșit”, elevii s-au dovedit a fi mici artiști talentați și inspirați, realizând la rândul lor o coloană simbolică, în culorile tricolorului, având ca temelie cărțile.
Acest atelier inedit s-a dovedit a fi o invitație la introspecție: să ne păstrăm rădăcinile, să ne cunoaștem valorile și, asemenea lui Brâncuși, să avem curajul de a urca, treaptă cu treaptă, în coloana cunoașterii.
