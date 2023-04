FOTO| Comuna din ALBA care are un „primar de 5 stele”: Cum a obținut acest merit

Deputatul Beniamin Todosiu lovește în programul „Tomata”: „Am ajuns “păcălici” pentru ca plătim 65 lei pentru un kg de roșii in 2023”

Deputatul USR de Alba, Beniamin Todosiu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur referitor la programul guvernamental „Tomata”. În postare, acesta afirmă că populația este „păcălită” în ceea ce privește producția de roșii autohtone și accesibilitatea acestora pe piață.

„Păcălicii” plătesc 65 lei pentru 1kg de roșii!

Asta după ce clasa politică se lăuda cu surle și trâmbițe că programul “Tomata” va aduce, de la an la an, un număr al solicitărilor mai mare, producție de roșii autohtonă mai consistentă, o piață pe care ajunge marfă mai sănătoasă, mai gustoasă și mai accesibilă populației.

Realitatea este cu totul alta. După 5 ani şi peste 1 miliard de lei cheltuiţi din bugetul de stat: importurile au crescut cu 30%, am ajuns importatorul numărul 1 in ceea ce privește roșiile din Turcia.

Aici am ajuns din cauza unor politici falimentare susținute de politruci de la PSD!

Am ajuns “păcălici” pentru ca plătim 65 lei pentru un kg de roșii in 2023.”, a declarat deputatul USR Beniamin Todosiu.