VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Astăzi, 28 februarie 2026, la Alba Iulia are loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, începând cu ora 10.00, iar de la 10.45, pe Dealul Furcilor.
Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă, depunere de coroane, jerbe, buchete de flori sunt câteva dintre evenimentele care au loc la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan.
Serviciului religios – Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia sau intonarea Imnului Național al României sunt alte două momente din programul care o să aibă loc la Dealul Furcilor.
Programul complet al activităţilor
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan
- 9.50 – 10.00 Primirea invitaților;
- 10.00 – 10.02 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;
- 10.02 – 10.05 Intonarea Imnului Național al României;
- 10.05 – 10.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului;
- 10.10 – 10.20 Depunere de coroane, jerbe, buchete de flori.
Dealul Furcilor
-
- 10.35 – 10.45 Primirea invitaților;
- 10.45 – 10.48 Intonarea Imnului Național al României;
- 10.48 – 11.00 Serviciului religios – Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia;
- 11.00 – 11.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului;
- 11.10 – 11.20 Depunere de coroane, jerbe, buchete de flori.
Cine participă la eveniment
La eveniment participă reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu,Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
