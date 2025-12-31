FOTO | Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României

Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României

Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, structură aflată în subordinea Direcției Medicale, a trecut în rezervă după o carieră în slujba Armatei României.

Pe parcursul activității sale, colonelul Liviu-Aurelian Nicoară s-a remarcat constant printr-un nivel ridicat de competență profesională, prin respectul față de uniforma militară și printr-un puternic spirit de echipă, fiind un model de conduită militară și umană.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată, pentru dăruirea, responsabilitatea și sacrificiul cu care și-a îndeplinit misiunile, șeful Direcției Medicale (medic șef al Armatei) a oferit Emblema de Merit în Serviciul Armatei României clasa a II-a, Nr. D.M.E.P. 36.

,,Vă mulțumim pentru anii dedicați și vă dorim să vă bucurați din plin de fiecare clipă, cu multă sănătate și împlinire!”, a transmis cu respect și recunoștință, Centrul de perfecționare medico-militară Sebeș!

Sursă text: plt. Mihuți Costina

Sursă foto: sg. Mutu Andrei

