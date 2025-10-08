FOTO | Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața

Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața

Două autoturisme și o motocicletă au fost implicate într-un accident pe DJ 151D, în Stejeriș, comuna Acățari. La fața locului intervin echipaje SMURD și voluntari, iar două persoane sunt în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare.

Potrivit IPJ Mureș, în aceste momente, are loc o intervenție de urgență în urma unui accident rutier petrecut pe DJ 151D, în localitatea Stejeriș, comuna Acățari. Sunt implicate două autoturisme și o motocicletă.

La fața locului intervin două ambulante SMURD, de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Acățari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Două persoane se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare.

Situația este în dinamică.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele medicale, viața celor două victime nu a mai putut fi salvată. Medicul aflat la fața locului a declarat decesul acestora.

