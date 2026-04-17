VIDEO | Lucrările de pe drumurile de legătură cu Transapuseana au fost reluate: 3 milioane de lei de la bugetul local din Aiud pentru reabilitarea a peste 10 străzi

Lucrările de pe drumurile de legătură cu Transapuseana au fost reluate: 3 milioane de lei de la bugetul local din Aiud pentru reabilitarea a peste 10 străzi

Drumurile de legătură cu Transapuseana au fost reluate în Aiud, a anunțat, pe o rețea de socializare primarul din municipiu, Dragoș Crișan.

Astfel, după blocajele generate de ordonanțele de Guvern au fost reluate lucrările pe următoarele străzi: Zorilor, Viilor, Bălcescu, Livezii, Plugarilor, Păltiniș, Țiglarie, Fântânele Nord, Valea Aiudului, Gh. Lazăr și Dudului.

Aproape 3 milioane de lei au fost alocați din bugetul local după o ședință recentă. Edilul a mai anunțat că după ce bugetul o să fie votat vor începe reabilitări și pe alte străzi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI