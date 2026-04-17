Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu la Realitatea Plus, că România are nevoie, în contextul actualei crize, de un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL, relatează Mediafax.

„Într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul și asta trebuie să fie, nu altceva, cum se întâmplă astăzi”, a afirmat Călin Georgescu.

Acesta consideră că ruptura dintre PNL și PSD are la bază lipsa unor soluții economice coerente, subliniind că dificultățile economice afectează direct populația.

„Partidele se fisurează atunci când nu au o soluție economică. Fisura dintre PNL și PSD vine din zona economică: lumea o duce greu pentru că economia nu funcționează”, a spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a susținut, totodată, că România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice și că este nevoie, „în cel mai scurt timp”, de un executiv de reconciliere națională.

Potrivit acestuia, primele trei partide votate masiv de români ar trebui să își asume responsabilitatea refacerii economice și morale a țării.

„România are nevoie de un Guvern de Reconciliere Națională. Asta înseamnă că primele trei partide alese de popor trebuie să contribuie la refacerea economică și morală a țării. PSD este cel mai mare partid, AUR este un partid tânăr, care nu a fost la guvernare, iar PNL este al treilea partid în această ordine”, a explicat Georgescu.

Întrebat dacă susține explicit o alianță între PSD, AUR și PNL, Călin Georgescu a răspuns că, într-un moment de criză majoră, ar trebui lăsate deoparte disputele legate de trecut sau acuzațiile de trădare, iar accentul să fie pus pe cooperare și diplomație.

„Este un moment extrem de critic. Intrăm într-un tăvălug internațional care nu este doar vina politicii interne. Dacă nu suntem atenți, vor dispărea țări și popoare. Trebuie să privim viitorul ancorați în diplomație”, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale din România.

foto: arhivă

