FOTO | Colaboratori și absolvenți ai Universității din Alba Iulia în echipa Muzeului Astra distinsă cu premiul Europa Nostra 2025
Colaboratori și absolvenți ai Universității din Alba Iulia în echipa Muzeului Astra distinsă cu premiul Europa Nostra 2025
Muzeul Astra din Sibiu a câștigat premiul Europa Nostra 2025, la categoria „Educație, formare și abilități”, cu proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități si resurse regionale”.
Distincția a fost acordată instituției în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Patrimoniului European 2025, care a avut loc duminică, 12 octombrie 2025, la Bruxelles.
Administrat de Muzeul Astra, Centrul de activități si resurse regionale funcționează ca un hub urban pentru formare profesională, certificare a meșterilor și educație pentru patrimoniu. Centrul a fost dezvoltat în parteneriat cu Museene i Sør Trøndelag (Norvegia) și Future Capital (România), finanțat în cadrul programului RO-CULTURA printr-un grant al Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (EEA Grants), și de un sprijin consistent din partea Consiliului Județean Sibiu.
Proiectul a urmărit două aspecte: restaurarea și refuncționalizarea unei hale de breaslă din perioada mediecală și dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile pentru protejarea și transmiterea abilităților meșteșugărești tradiționale. Peste 80% din clădirea istorică este acum accesibilă publicului, cu noi spații pentru expoziții, activități de creație, educație și comerț. Măsurile de reabilitare au vizat și asigurarea accesului incluziv, prin instalarea unui lift și a unor toalete accesibile.
Muzeul Astra a impresionat prin faptul că a reușit să revitalizeze o casă medievală a breslelor, transformând-o într-un centru vibrant de formare, certificare și cultură. Prin parteneriate inovatoare, acesta a creat un precedent național în ceea ce privește recunoașterea meșteșugurilor tradiționale, profesionalizarea meșterilor și conectarea patrimoniului, educației și rezilienței comunităţii.
„Bucuria zilelor din urmă: să ne vedem colaboratori și absolvenți (Ambulanța pentru Monumente, Simona Iovănescu, Dragoș Nuță) pe cel mai important podium al patrimoniului. Alături de câștigătorii anului, de la Muzeul Astra, pe care îi felicităm din toata inima!”, au transmis în context reprezentanții ai Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
foto: Muzeul Astra
