FOTO: Ciugud, campioană la Cupa Satelor Under 11 | Competiție atractivă organizată de AJF Alba
Ciugud a câștigat Cupa Satelor la Under 11 | Competiție atractivă organizată de AJF Alba disputată la Sebeșel, în premieră la mai multe categorii de vârstă
Este a șasea ediție a Cupei Satelor la nivel de județul Alba și prima în care atât la masculin, cât și la feminin, sunt două categorii Under 11 și Under 13. Echipa pregătită de Cosmin Șuvaina a repurtat 3 victorii pe terenul sintetic de la cocheta bază din Sebeșel.
La Cupa Satelor Under 11 au participat 5 echipe, repartizate în două grupe, asta după ce Bucerdea Grânoasă s-a retras după împerecherea echipelor. Primele clasate, Cricău și Șugag (Grupa A), Ciugud și Crăciunelu de Jos (Grupa B) s-au calificat în semifinale
În grupe, rezultatele au fost: *Grupa A: Șugag – Blandiana 5-3, Cricău – Șugag 5-4 (după lovituri de departajare, 2-2), Blandiana – Cricău 0-5; clasamentul: 1. Cricău 4 (7-2), 2. Șugag 4 (7-4), 3. Blandiana 0 (2-10)
*Grupa B: Ciugud – Crăciunelu de Jos 3-0; clasamentul: 1. Ciugud 6 (6-0), 2. Crăciunelu de Jos 3 (3-3), 3. Bucerdea Grânoasă 0 (0-6)
*semifinale: Cricău – Crăciunelu de Jos 0-2 (după loviturile de departajare), Șugag – Ciugud 1-2;
*finala mică: Cricău – Șugag 6-2;
*finala mare: Crăciunelu de Jos (antrenor Adrian Cîmpean) – Ciugud 1-3 (au marcat Ioan Trif, respectiv Tudor Puiu – dublă și Andrei Cătană);
clasament: 1. Ciugud, 2. Crăciunelu de Jos, 3. Cricău, 4. Șugag, 5. Blandiana.
Foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba
