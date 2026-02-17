Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

VIDEO | Persoană căzută într-un lac artificial din Gârbova. Pompierii din Sebeș intervin de urgență pentru căutare și salvare

Pompierii din Sebeș intervin astăzi, 17 februarie 2026, pentru salvarea unui bărbat, de aproximativ 40 de ani, din Câlnic, care ar fi căzut într-un lac artificial cu urină de animale din localitatea Gârbova.

Din nefericire, bărbatul prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul intervenției.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea și salvarea unei persoane posibil căzute într-un lac artificial în loc. Gârbova (de Sebeș).

Salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 autospecială scafandri cu barcă și 1 autospecială de prima interventie și comandă.

UPDATE 08:38

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Se intervine pentru cautarea-salvarea persoanei (barbat) posibil căzute în lac.

Suprafață lacului artificial este de aproximativ 1ha și aproximativ 3-4m adâncime.

De asemenea, au fost suplimentate forțele de intervenție cu 2 scafandri și 1 autospecială scafandri de la ISU Sibiu.

UPDATE IPJ Alba

La data de 17 februarie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un bazin de acumulare a apei, aflat pe raza localității Gârbova, se află o persoană. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic. La fața locului, acționează pompierii în vederea extragerii persoanei.

UPDATE final

Persoana a fost găsită și extrasa de către pompierii militari.

Victima prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul Intervenției.

Victima: bărbat, aprox 40 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

16 februarie 2026

De

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei Ministrul Transporturilor a reacționat, luni, 16 februarie 2026, după accidentul de vineri, 13 februarie 2026, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc, incident în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

16 februarie 2026

De

Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat, luni, 16 februarie 2026, de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale. Citește și: […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

15 februarie 2026

De

ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc duminică seara, în jurul orei 20.00, pe DN14A. Un șofer din Alba s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului. O fetiță și o femeie au […]

Citește mai mult