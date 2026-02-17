UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic
VIDEO | Persoană căzută într-un lac artificial din Gârbova. Pompierii din Sebeș intervin de urgență pentru căutare și salvare
Pompierii din Sebeș intervin astăzi, 17 februarie 2026, pentru salvarea unui bărbat, de aproximativ 40 de ani, din Câlnic, care ar fi căzut într-un lac artificial cu urină de animale din localitatea Gârbova.
Din nefericire, bărbatul prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul intervenției.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea și salvarea unei persoane posibil căzute într-un lac artificial în loc. Gârbova (de Sebeș).
Salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 autospecială scafandri cu barcă și 1 autospecială de prima interventie și comandă.
UPDATE 08:38
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
Se intervine pentru cautarea-salvarea persoanei (barbat) posibil căzute în lac.
Suprafață lacului artificial este de aproximativ 1ha și aproximativ 3-4m adâncime.
De asemenea, au fost suplimentate forțele de intervenție cu 2 scafandri și 1 autospecială scafandri de la ISU Sibiu.
UPDATE IPJ Alba
La data de 17 februarie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un bazin de acumulare a apei, aflat pe raza localității Gârbova, se află o persoană. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic. La fața locului, acționează pompierii în vederea extragerii persoanei.
UPDATE final
Persoana a fost găsită și extrasa de către pompierii militari.
Victima prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul Intervenției.
Victima: bărbat, aprox 40 ani.
