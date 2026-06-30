FOTO | Cine este adolescentul de 17 ani care și-a pierdut viața la Bucerdea Grânoasă, după ce și-a prins mâna într-o balotieră: Era în clasa a XI-a la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj

Cine este adolescentul de 17 ani care și-a pierdut viața la Bucerdea Grânoasă, după ce și-a prins mâna într-o balotieră: Era în clasa a XI-a la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj

Ianos-Mihai Szöllősi este adolescentul de 17 ani care și-a pierdut viața luni, 29 iunie 2026, în incidentul cumplit de la Bucerdea Grânoasă. Tânărul era elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.

Tragicul sfârșit al băiatului a îndoliat întreaga comunitate, iar colegii și profesorii au postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru cel plecat prea devreme dintre ei.

,,Cu adâncă tristețe am aflat astăzi de evenimentul nefericit și tragic, în urma căruia dragul nostru elev și coleg Szöllősi Ianos-Mihai, din clasa a XI-a B şi-a pierdut viața.

Întreaga noastră comunitate școlară regretă profund neașteptata plecare dintre noi a unui elev de excepție, iubit şi apreciat deopotrivă de colegi şi profesori, alături de care îşi construia cu multă încredere viitorul.

Cu rugăciunile noastre suntem alături de familia greu încercată, pe care o încredințăm de compasiunea și devotamentul nostru spiritual.

Bunul Dumnezeu să-i primească sufletul în Împărăția Sa cea Cerească și să mângâie familia îndoliată!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj.

Reamintim că incidentul a avut loc ieri, 29 iunie 2026, în jurul orei 13.30. Polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cu privire la faptul că fiul său a fost prins de utilajul pentru balotat, în timp ce desfășura activități agricole.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări, a reieșit că un tânăr de 17 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce se afla pe un teren agricol situat în extravilanul localității Bucerdea Grânoasă și efectua activități agricole de balotare, ar fi alimentat utilajul cu ață pentru balotat, în timp ce acesta era în funcțiune.

În aceste împrejurări, rolele pentru presarea nutrețului i-ar fi prins brațul drept și partea superioară a corpului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, pentru efectuarea examenului necroptic.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

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