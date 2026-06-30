Schimbare majoră pe piaţa auto: Autoturismele declarate daună totală nu vor mai putea fi reparate şi vândute și vor ajunge obligatoriu la centre autorizate de dezmembrare sau reciclare

Autoturismele declarate daună totală nu vor mai putea fi reparate şi vândute, potrivit unui regulament aprobat de Parlamentul European. Noile reguli schimbă traseul vehiculelor grav avariate, de la momentul accidentului până la dezmembrare şi reciclare.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la vehicule pe care specialiştii auto le consideră pericole publice: automobile care au luat foc, inundate sau cu structura de rezistență grav afectată, declarate daună totală tehnică de asiguratori.

Mașinile cu astfel de probleme nu mai pot fi reparate pe sub mână și revândute. Ele vor fi scoase definitiv din circulație și vor ajunge obligatoriu la centre autorizate de dezmembrare sau reciclare.

Deşi regulamentul este îndreptat împotriva samsarilor care pun în pericol siguranţa cumpărătorilor, noile reguli i-ar putea afecta şi pe cei care încearcă să îşi repare o maşină distrusă.

„E posibil să nu mai putem repara vehiculul nostru, care este într-un grad de uzură avansată, și să fim obligați sau încurajați să-l dăm către un centru de dezmembrare”, spune Cristian Bucur, director tehnic RAR.

Autorităţile vor trebui să stabilească exact cine verifică aceste vehicule şi ce riscă cei care încearcă să le repare sau să le vândă în ciuda regulamentului european. În vizor intră şi importurile.

„În Germania sau în Franța, acele vehicule puteau fi considerate deșeu și totuși tranzacționate în alte state, ca România, de exemplu, și puneau în pericol siguranța participanților la trafic. Acest lucru nu va mai fi posibil”, spune Ștefan Musoiu, europarlamentar.

Măsura urmăreşte să închidă una dintre cele mai controversate portiţe din piața auto europeană: vehicule respinse în vestul Europei, revândute în estul continentului.

„Abia atunci când ajung cu ele în România și încearcă să le înmatriculeze și automat să le asigure, află că mașină este într-un black list și nu poate fi asigurată”, spune Marius Constantinescu, broker asigurări.

Regulamentul face si diferenţa între dauna totală tehnică şi dauna totală economică. Dacă o maşină este declarată daună totală doar pentru că reparaţia costă mai mult decât valoarea ei de piaţă, aceasta va putea fi reparată şi vândută.

Proprietarul va avea nevoie, însă, de un certificat tehnic care să confirme că automobilul poate circula în condiţii de siguranţă pe drumurile publice. După aprobarea finală în Consiliul Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a pune în aplicare noile reguli.

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