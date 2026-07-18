FOTO: CIL Blaj, înfrângere cu CSC Șelimbăr, divizionara secundă, scor 2-5 | Blănaru, primul gol sub comanda lui Tătar
CIL Blaj, înfrângere cu CSC Șelimbăr, divizionara secundă, scor 2-5 | Ex-uniristul Blănaru, primul gol sub comanda lui Tătar
Al doilea joc de verificare în tot atâtea zile pentru formația din „Mica Romă”, primul însemnând o victorie, 4-1, cu Sporting Cluj
Citește și: Foto: CIL Blaj a învins Sporting Cluj, scor 4-1, în primul amical al verii pentru echipa din „Mica Romă” | Sâmbătă, dispută cu CSC Șelimbăr
CIL Blaj a susținut al doilea amical în tot atâtea zile, cu divizionara secundă CSC Șelimbăr, scor 2-5 (1-2), în fața fanilor. „Galben-albaștrii” au revenit de la 0-2 și au egalat grație reușitelor semnate de Blănaru (penalty, primul gol al ex-uniristului la noua sa formație) și Macarie.
Cu acest prilej, sub comanda lui Daniel Tătar, în al cărui staff sunt noutăți precum Florin Vulc (preparator fizic) și Alexandru Perde (antrenor cu portarii), au debutat jucători aduși în această perioadă (Blănaru, Pîntea, Nistor), dar și o serie de fotbaliști testați (Bandi, Fleșer), plus portarul Checicheș și atacantul Glonț (ex-CSM Unirea Alba Iulia).
Foto: Denis FRATICI
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