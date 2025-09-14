FOTO | Cetatea, lună și bec după „Masa care Unește”: De la mesele lungi de aproape 3 kilometri, mii de aranjamente florale și tone de mâncare, la o curățenie ca la carte
La Alba Iulia, primele ore ale dimineții au adus o imagine surprinzătoare pentru cei care au ales să facă o plimbare prin șanțurile Cetății Alba Carolina. Deși cu doar câteva ore înainte locul fusese gazda unui eveniment de amploare, la care au participat peste 10.000 de oameni, zona arăta ca nouă.
Echipele Primăriei și cele ale firmei de salubritate Polaris M Holding au lucrat rapid și eficient, iar acum spațiul este deja curat și pregătit pentru vizitatori. Curățenia s-a desfășurat fără dificultăți, ceea ce a permis ca Cetatea să își recapete imediat aspectul obișnuit, spre bucuria celor care au venit să admire locul într-o zi de duminică liniștită.
Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, a declarat că partea mai puțin vizibilă a unui eveniment de asemenea amploare este întotdeauna curățenia, dar de această dată mobilizarea a fost exemplară.
El a transmis că „după orice eveniment reușit, urmează cea mai „ușoară” muncă: curățenia. „Masa care Unește” a strâns sâmbătă peste 10.000 de oameni în șanțurile cetății, reușind să atingem un al treilea Guinness World Record în Municipiul Alba Iulia.
Astăzi, de la ora 7.00, am început împreună cu colegii de la Polaris să adunăm resturile rămase, pentru ca cetățenii care doresc o plimbare de duminică prin cetate să beneficieze de tot ceea ce oferă această locație minunată. Duminică plăcută tuturor”.
La rândul său, Lucia Pera, șef punct de lucru Alba al companiei Polaris M Holding, a arătat că mare parte din curățenie a fost rezolvată chiar în timpul evenimentului, astfel încât a doua zi dimineața zona era deja impecabilă: „Am avut o echipă și pe parcursul evenimentului, iar dimineață era deja bec”.
Oamenii au fost civilizați în mare parte, doar pe mese au rămas resturi, dar nimic exagerat.
Chiar dacă mii de oameni au mâncat, au stat la povești și s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare la mesele întinse pe aproape 3 kilometri, realizate integral din materiale reciclabile și reciclate, Cetatea Alba Carolina nu a fost lăsată în dezordine.
Curățenia rapidă a completat un eveniment care, dincolo de spectacol și emoție, a adus orașului un nou record mondial.
Recordul stabilit la Alba Iulia este unul cu adevărat spectaculos. „Masa care Unește” a adunat peste 10.000 de persoane la cea mai lungă masă din lume, decorată cu mii de aranjamente florale și animată de tone de preparate servite celor prezenți.
Evenimentul a intrat oficial în Cartea Recordurilor și marchează al treilea Guinness World Record obținut de municipiu.
