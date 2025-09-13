VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, la ora 20:00, a fost anunțată omologarea recordului stabilit în Cetatea Alba Carolina.
Alba Iulia ajunge din nou în Cartea Recordurilor grație unui eveniment care a adunat un număr foarte mare de oameni.
Este vorba de „Masa care unește”, cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile, care a reunit, sâmbătă, 13 septembrie 2025, 10.000 de oameni din Alba Iulia și alte colțuri ale țării.
Masa care Unește a măsurat 2760 m, stabilind un nou record omologat de judecătorul Guinness World Records.
Anterior, Alba Iulia mai ajunsese de două ori în Guinness World Records.
În 2009, aproape 9.800 de oameni, printre care și președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina”, pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificația bastionară în formă de stea.
Oamenii au înconjurat Cetatea Alba Carolina ținându-se de mâini.
Citește și: VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
„Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina” a durat 10 secunde și a fost filmată din avion.
Judecătorul din partea Guinness World Records a realizat un tur pe bicicletă al Cetății Alba Carolina pentru a-i număra pe participanți și a putea omologa recordul.
În septembrie 2018, 4.807 persoane au stabilit la Alba Iulia un record mondial și au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni.
Între participanți s-au regăsit persoane din toate zonele istorice ale României.
În interiorul a fost format și numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918.
Harta României a fost evidenţiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanţi.
Voluntarii care au luat parte la stabilirea recordului mondial s-au folosit de șepci pentru a colora în albastru, galben şi roșu harta României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial Alba Iulia scrie din nou istorie, sâmbătă, 13 septembrie 2025. „Masa care unește” a strâns laolaltă în Cetatea Alba Carolina 10.000 de oameni pentru stabilirea unui nou record Guinness World Records. Citește și: VIDEO | Cum […]
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Alexa Vîlcan povestește cum a luat naștere această inițiativă Înaintea evenimentului „Masa care Unește”, care va avea loc în Cetatea Alba Carolina, Albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului, a susținut o conferință de presă în această dimineață, împărtășind povestea și viziunea care stau […]
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018 Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în Cartea Recordurilor, sâmbătă, 13 septembrie 2025, când 10.000 de persoane se vor așeza la „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina. Precedentele performanțe de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități
Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități...
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”...
Știrea Zilei
VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala...
VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial Alba...
Curier Județean
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți Sâmbătă, 13...
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural Administrația locală a orașului Cugir...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor În...
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...