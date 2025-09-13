VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri

Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, la ora 20:00, a fost anunțată omologarea recordului stabilit în Cetatea Alba Carolina.

Alba Iulia ajunge din nou în Cartea Recordurilor grație unui eveniment care a adunat un număr foarte mare de oameni.

Este vorba de „Masa care unește”, cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile, care a reunit, sâmbătă, 13 septembrie 2025, 10.000 de oameni din Alba Iulia și alte colțuri ale țării.

Masa care Unește a măsurat 2760 m, stabilind un nou record omologat de judecătorul Guinness World Records.

Anterior, Alba Iulia mai ajunsese de două ori în Guinness World Records.

În 2009, aproape 9.800 de oameni, printre care și președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina”, pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificația bastionară în formă de stea.

Oamenii au înconjurat Cetatea Alba Carolina ținându-se de mâini.

„Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina” a durat 10 secunde și a fost filmată din avion.

Judecătorul din partea Guinness World Records a realizat un tur pe bicicletă al Cetății Alba Carolina pentru a-i număra pe participanți și a putea omologa recordul.

În septembrie 2018, 4.807 persoane au stabilit la Alba Iulia un record mondial și au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni.

Între participanți s-au regăsit persoane din toate zonele istorice ale României.

În interiorul a fost format și numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918.

Harta României a fost evidenţiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanţi.

Voluntarii care au luat parte la stabilirea recordului mondial s-au folosit de șepci pentru a colora în albastru, galben şi roșu harta României.

