FOTO | Ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv

Joi, 12 martie 2026, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, a avut loc ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.

Slujba a fost oficiată începând cu ora 10.00 de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, la mormântul venerabilei monahii trecute în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Alături de Întâistătătorul Eparhiei noastre, la eveniment au fost prezenți membrii Comisiei de deshumare, numeroși clerici din întreaga Eparhie, monahiile străvechiului așezământ călugăresc de la Râmeț, în frunte cu maica stareță stavrofora Apolinaria Barb, credincioși din cele două județe ale Eparhiei, precum și apropiați ai Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, se arată într-o postare publicată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.

Din Comisia de deshumare au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în calitate de președinte, precum și următorii membri: domnul Răzvan-Mihai Clipici – consilier patriarhal, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele lect. univ. dr. Cristian Vaida – vicarul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului și domnul Sorin-Gabriel Pomană – secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, în calitate de delegați ai Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu, părintele arhimandrit Vasile Crișan – vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi – consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în calitate de secretar, stavrofora Apolinaria Barb – stareța Mănăstirii Râmeț, părintele arhimandrit Antonie Kătinean – duhovnicul Mănăstirii Râmeț și monahia Nicodima Bălășcău – medic.

Rânduiala specială săvârșită la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț a presupus descoperirea sfintelor moaște, conform prevederilor stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, scoaterea cu grijă a relicvelor în afara mormântului și așezarea osemintelor într-o raclă de lemn realizată special pentru acest eveniment solemn. În tot acest timp, au fost citite fragmente din slujba Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. După ritualul deshumării, cinstitele moaște au fost purtate în procesiune de către clericii slujitori, monahii și mirenii prezenți, de la mormântul situat în incinta așezământului monahal la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, timp în care au fost cântate cu multă evlavie fragmente din slujba Sfintei Cuvioase Filotimia de la Mănăstirea Râmeț, mai scrie sursa citată.

Apoi, în locașul de cult, a avut loc ultima parte a ceremoniei de deshumare. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a reliefat virtuțile luminoase ale Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. În continuare, clericii prezenți au venerat cu multă evlavie relicvele Sfintei Cuvioase Filotimia. În următoarea perioadă, cinstitele moaște ale venerabilei monahii de la Râmeț vor fi depuse temporar într-o încăpere specială din incinta așezământului monahal. Aici, se va desfășura procesul de pregătire adecvată care precede așezarea relicvelor în raclă, sub atenta supraveghere a conducerii Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț și a delegaților Centrului eparhial din Alba Iulia.

În finalul cuvântului rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „De la Sfânta Cuvioasă Filotimia învățăm să fim perseverenți în lupta vieții, să fim buni cu cei de lângă noi și să acceptăm necazurile și încercările cu răbdare și cu certitudinea că, mergând pe calea îngustă a crucii, putem ajunge la Cer. Astăzi, în vistieria sacră a Mănăstirii Râmeț intră un nou giuvaier duhovnicesc: Cinstitele Moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia. Acestea vor fi venerate alături de cele ale Sfântului Ierarh Ghelasie și ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Acum, duhul Sfintei Filotimia, care «cu îngerii împreună se bucură», le spune călugărițelor de aici, cu Sfântul Apostol Pavel: «Călcați pe urmele mele” (I Cor. 4, 16), adică «Urmați-mi mie!». Acum, sufletul ei delicat ne spune nouă, credincioșilor, cu Sfântul Apostol Petru: «Fiți și voi sfinți în întreaga voastră purtare. Trăiți-vă întru frică zilele vremelniciei voastre» (I Pt. 1, 15 și 17)”, se mai arată în mesajul publicat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.

Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a subliniat importanța acestui eveniment solemn: „Am trăit momente de mare bucurie, astăzi, la Mănăstirea Râmeț, pentru că familia sfinților Râmețului se îmbogățește cu încă un sfânt, cu Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Rânduiala deshumării sfintelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia s-a desfășurat cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, cu respectarea îndrumărilor și reglementărilor Sfântului Sinod legate de această procedură. Pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei este o zi de mare sărbătoare, pentru că au fost aflate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia, iar credincioșii români de pretutindeni vor avea privilegiul de a se închina sfintelor sale moaște care, în viitor, vor fi așezate în biserica mare a Mănăstirii Râmeț. Sfânta Filotimia se bucură de o mare cinstire și evlavie în rândul credincioșilor ortodocși, în special în rândul femeilor credincioase, a soțiilor și a mamelor și, nu în ultimul rând, a cuvioaselor maici”.

Stravrofora Apolinaria Barb, stareța așezământului monahal, a evidențiat calitățile morale care au împodobit viața Sfintei Cuvioase Filotimia: „Am cunoscut-o și eu încă de la venirea sfinției sale în mănăstire, viețuind împreună cu obștea Sfântului Cuvios Dometie până la sfârșitul vieții sale din anul 1989. A fost un chip luminos, care radia bunătate, blândețe, dragoste și milă față de obștea mănăstirii și față de toți cei care o înconjurau. Deoarece vârsta nu o mai ajuta să facă ascultări, se ruga mereu, în chilie, rostind «Doamne, Iisuse…» sau alte rugăciuni scurte izvorâte dintr-o inimă plină de blândețe și de bunătate. Sfântul Dometie a fost cel care a simțit îndeaproape bunătatea și blândețea inimii maicii Filotimia. Pentru noi, obștea Mănăstirii Râmeț, maica Filotimia a fost un model de mamă și monahie cu multă răbdare, cu credință în Dumnezeu, cu evlavie și cu dragoste. Aș putea spună că ambii părinți ai Sfântului Cuvios Dometie erau oameni foarte milostivi, cu toate că nu dispuneau de mare bogăție. Bogăția cea mai mare a fost credința și nădejdea în Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, prin care au învins toate încercările vieții”.

𝗦𝗳𝗮̂𝗻𝘁𝗮 𝗖𝘂𝘃𝗶𝗼𝗮𝘀𝗮̆ 𝗙𝗶𝗹𝗼𝘁𝗶𝗺𝗶𝗮 – 𝗰𝗵𝗶𝗽 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗺𝗮̆ 𝗲𝘃𝗹𝗮𝘃𝗶𝗼𝗮𝘀𝗮̆ 𝘀̦𝗶 𝗺𝗼𝗻𝗮𝗵𝗶𝗲 𝘀𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̆. 𝗗𝗮𝘁𝗲 𝗯𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗲

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s-a născut la data de 30 aprilie 1896, în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu doisprezece copii pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului, în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor Mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia.

Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la cereștile locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior, s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi, s-a întors la chilie și i-a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții.

Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent, în data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura „Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv”. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii hramului Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.

