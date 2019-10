FOTO| Cercetașii din Alba au sărbătorit 25 de ani de la înființare într-un sediu nou, unic în țara

Cercetașii din Alba Iulia au, începând din acest week-end, un centru funcțional Scout, destinat activităților grupului. Este prima construcție de acest fel din țară, realizată de un grup de cercetași.

Mulți cercetași și prieteni ai cercetașilor au contribuit la planificarea – atât la nivel de concept, cât și la nivel de planuri tehnice și documentație necesară pentru diferite aprobări. De la achiziționarea terenului și până la inaugurare a durat 3 ani.

Clădirea, situată pe strada Ana Aslan, are două niveluri destinate activităților organizației, plus un demisol în care va funcționa o magazie, lăsând totuși suficient spațiu pentru o curte destinată activităților în aer liber cu cercetașii.

Festivitatea de inaugurare s-a derulat sâmbătă în prezența cercetașilor din Austria, de la Horsching, și a reprezentanților sponsorilor și a constat într-o ceremonie simplă, de prezentare a modului în care s-au derulat lucrările și a viitoarelor funcțiuni ale centrului, avându-l ca amfitrion pe Ciprian Grădinariu, cel care a înființat grupul de cercetași din Alba Iulia și cel căruia i se datorează, în cea mai mare măsură, existența noului sediu.

La eveniment a participat și președintele la nivel național al Organizației Naționale Cercetașii României, Andrei Avram, și el crescut în grupul din Alba Iulia pe care l-a și condus.

A urmat apoi o mică petrecere în jurul focului, cu cântece de chitară și amintiri din cei cei 25 de ani de existență ai centrului.

”Am sărbătorit 25 de ani de cercetășie în Alba Iulia. Încă de acum 25 de ani am simțit nevoia unui asemenea loc. Dar mai ales în ultimii ani, de când centrul nostru a depășit numărul de 100 de membri. Astfel că am reușit sa deschidem primul centru cercetașesc, un loc dedicat activităților educative pentru copii și tineri. Cu sprijinul sponsorilor și partenerilor noștri am reușit sa facem acest lucru posibil și le mulțumim pentru asta” a spus Florina Pauleti, președintele Centrului Local ”Axente Sever”.

Centrul Local “Axente Sever” a fost înfiinţat în 1994, printre primele din ţară, la iniţiativa câtorva studenţi, animaţi de dragostea de munte şi de prietenia care îi lega.

În scurt timp, grupul a devenit mult mai mare, prin alăturarea altor tineri, majoritatea elevi ai Liceului Economic din Alba Iulia, şi în 1995 a fost organizat primul camp al organizaţiei locale, în Poarta Raiului, din Munţii Şureanu. În prezent, grupul din Alba Iulia este unul dintre cele mai mari și mai active din România.

