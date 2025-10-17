FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată

Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată

Satul Hăpria, din comuna Ciugud, a fost, duminică, 12 octombrie 2025, în sărbătoare și întreaga comunitate s-a reunit pentru o zi plină de evenimente cultural-artistice și sportive.

Sărbătoarea a coincis cu inaugurarea oficială a noului centru multifuncțional, investiție realizată cu fonduri europene.

Astfel, o clădire veche, în care a funcționat în trecut școala din Hăpria, a fost reabilitată și renovată printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Lucrările au presupus și eficientizarea energetică a clădirii și montarea unor panouri fotovoltaice care să acopere consumul de electricitate.

Valoarea proiectului este aproape 2 milioane de lei, fonduri europene din PNRR.

Sărbătoarea a continuat la Căminul Cultural Hăpria cu un spectacol susținut de Ansamblul „Doina Mureșului” Ciugud și un concurs pentru copii în care și-au demonstrat îndemânarea în mânuirea kendamei.

Ziua s-a încheiat cu un meci de fotbal și cu multă voie bună.

„Felicitări, Asociației Hăprienii, pentru modul în care membrii acesteia s-au mobilizat și au organizat sărbătoarea comunității!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

