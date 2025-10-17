FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Satul Hăpria, din comuna Ciugud, a fost, duminică, 12 octombrie 2025, în sărbătoare și întreaga comunitate s-a reunit pentru o zi plină de evenimente cultural-artistice și sportive.
Sărbătoarea a coincis cu inaugurarea oficială a noului centru multifuncțional, investiție realizată cu fonduri europene.
Astfel, o clădire veche, în care a funcționat în trecut școala din Hăpria, a fost reabilitată și renovată printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Lucrările au presupus și eficientizarea energetică a clădirii și montarea unor panouri fotovoltaice care să acopere consumul de electricitate.
Valoarea proiectului este aproape 2 milioane de lei, fonduri europene din PNRR.
Sărbătoarea a continuat la Căminul Cultural Hăpria cu un spectacol susținut de Ansamblul „Doina Mureșului” Ciugud și un concurs pentru copii în care și-au demonstrat îndemânarea în mânuirea kendamei.
Ziua s-a încheiat cu un meci de fotbal și cu multă voie bună.
„Felicitări, Asociației Hăprienii, pentru modul în care membrii acesteia s-au mobilizat și au organizat sărbătoarea comunității!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA Lucrările la Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana) au fost finalizate cu mult înainte de termenul stabilit, a anunțat joi, 16 octombrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba. […]
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare Primăria Teiuș a anunțat pe pagina sa de Facebook că lucrările la Centrul Multifuncțional de pe „Locul Târgului” se apropie de final. Compania câștigătoare a licitației pentru echipamente montează pistele de bowling și toate instalațiile […]
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat, luni, o vizită de lucru la două importante obiective de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, aflate în derulare: noul corp de spital, unde vor funcționa secțiile de oncologie, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF clarifică declarația despre „gemul făcut de bunica”: Nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
ANAF vine cu precizări după declaraţiile şefului Adrian Nica despre gemul bunicii: Nu vom impozita autoconsumul populaţiei Șeful ANAF, Adrian...
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând...
Știrea Zilei
VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila,...
ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
ANAF vizează „bombardierii” cu controale dure: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu...
Curier Județean
VIDEO | Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Jidvei, după ce a condus BĂUT. Ce alcoolemie avea
VIDEO | Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Jidvei, după ce a condus BĂUT. Avea o alcoolemie alarmantă...
Transport ILEGAL de material lemnos depistat de polițiști pe DJ 107 A, la Vurpăr: Conducătorul auto a fost sancționat, iar lemnul confiscat
Transport ILEGAL de material lemnos depistat de polițiști pe DJ 107 A, la Vurpăr: Conducătorul auto a fost sancționat, iar...
Politică Administrație
FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată Satul Hăpria,...
FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...