FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori

Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”

Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în seara zilei de miercuri, 24 septembrie 2025, la show-ul „Batem palma?”, de la Pro TV.

Prestația lui Lae Dreghici la acest show va putea fi urmărită timp de o lună de către milioane de telespectatori, care au șansa de a-i (re)descoperi povestea de viață fascinantă.

„Mulțumesc producătorului, pentru că am participat la această emisiune minunată, cu oameni cu povești de viață ,,de pus în ramă”! Mulțumesc Pro TV”, a transmis Lae Dreghici într-un mesaj în mediul online.

Noul sezon „Batem palma?” a început în 25 august 2025.

Prezentatorul Cosmin Seleși le oferă telespectatorilor, de luni până vineri, de la ora 18.00, emisiuni pline de tensiune și trăiri intense. Concurenții își pun toată încrederea în intuiție și intră în competiție cu un singur obiectiv: să deschidă cutiile și să respingă ofertele Băncii până când vor ajunge la cea mai mare sumă posibilă.

În sezonul anterior premiile brute au depășit 1.200.000 de lei.

Performanțe istorice pentru Lse Dreghici

În 1995, Lae Dreghici a executat cea mai periculoasă cascadorie de până atunci, recunoscută pe plan național și internațional. A ”zburat”, cu o Dacia 1310, peste 63 de metri prin aer. 50.000 de oameni, în delir. Au urmat numeroase spectacole de cascadorie, a transmis chiar și prima cascadorie în direct la televizor, la emisiunea ”7 zile și 7 nopti”, iar în 1995 a dat lovitura cu cea mai periculoasă cascadorie de până atunci executată pe plan european. O cascadorie demnă de Cartea Recordurilor. A sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri așezate unul după celălalt, la 140 km/oră și a ”zburat” în aer 63, 68 de metri ajungând la o înălțime de 11 metri! În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere. Practic, patru tiruri și o dubiță dacă erau puse acolo le trecea cu brio, la cei 63 de metri pe care i-a zburat în aer. Peste 50.000 de spectatori au asistat atunci la acel ”spectacol” unicat în România și nu numai. ”Cascada22/95”, cum a fost numită de către Lae, a fost recunoscută la nivel naţional şi internaţional, a fost premieră europeană şi difuzată la “Real TV” (SUA) și Discovery, dar și pe toate posturile naționale. A executat și alte cascadorii periculoase, cum ar fi răsturnarea cu 160 de atmosfere de gaz metan sub presiune în portbagajul mașinii sau răsturnarea mașinii în tunelul de foc.

