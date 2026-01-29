FOTO | „Cei mai buni dintre cei buni” – Șapte salvatori de la ISU Alba, premiați pentru excelență în Slujba Comunității. Cine sunt pompierii și paramedicii care s-au remarcat în 2025

„Cei mai buni dintre cei buni” – Șapte salvatori de la ISU Alba, premiați pentru excelență în Slujba Comunității. Cine sunt pompierii și paramedicii care s-au remarcat în 2025

Șapte salvatori de la ISU Alba au fpst premiați pentru excelență în Slujba Comunității, fiind nominalizați „cei mai buni dintre cei buni”. Este vorba de pompierii și paramedicii care s-au remarcat în 2025 prin rezultatele excepționale, fiind onorați de colegi într-un cadru festiv.

Într-o instituție în care curajul este rutină, iar profesionalismul este litera de lege, a nominaliza pe „cei mai buni dintre cei buni” reprezintă o provocare aproape imposibilă.

Cu toate acestea, există momente în care dăruirea trece dincolo de limitele datoriei, iar rezultatele excepționale merită să fie rostite cu voce tare. În cadrul Activității de evaluare, desfășurată într-un cadru festiv, am onorat acei colegi care, în ultimul an, au devenit repere de profesionalism și devotament.

Diplomele de apreciere au fost înmânate de către General de brigadă dr. ing. Constantin Florea, Prim Adjunct al Inspectorului General al IGSU, alături de comanda unității noastre, marcând astfel respectul instituției pentru profesionalismul la cel mai înalt nivel.

Personalul care s-a remarcat în anul 2025, este următorul:

Plt. maj. SĂLIȘTEAN Andrei – Desemnat ,,POMPIERUL ANULUI 2025″. O distincție care onorează constanța, eficiența și spiritul de sacrificiu demonstrate în mod exemplar în îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, dând dovadă de abnegație, devotament și înalt profesionalism în pregătirea profesională și misiunile încredințate.

Această distincție reprezintă recunoașterea rigurozității și eficienței demonstrate în gestionarea și coordonarea misiunilor operative, fiiiind un exemplu de profesionalism pentru colegi.

Plt. adj. șef BIRIȘ Ioan – Desemnat ,,PARAMEDICUL ANULUI 2025″, având la activ peste 4.500 de misiuni de prim ajutor medical. Acestă a dovedit devotament și profesionalism exemplar în misiunile de salvare aducând o contribuție remarcabilă la protejarea vieții cetățenilor. Spiritul de sacrificiu și rigoarea demonstrată în fiecare intervenție SMURD constituie un reper de urmat pentru întreaga unitate.

Locotenent CRIȘAN Horea Alexandru – Vocea și imaginea salvatorilor, un profesionist care a reușit să aducă în fața publicului și a mass-mediei nu doar cifre, ci emoția și efortul salvatorilor din spatele fiecărei intervenții.

Plt. adj. șef CORUȚ Bogdan & Plt. adj. șef CIULIC Ioan – s-au remarcat în mod deosebit în domeniul pregătirii în acordarea primului ajutor. În cadrul sesiunilor de instruire desfășurate aceștia au demonstrat nu doar competență tehnică,ci și abilități pedagogice remarcabile. Prin modul clar, aplicat și responsabil de transmitere a cunoștințelor, au contribuit semnificativ la creșterea nivelului de pregătire și reacție în situații de urgență a personalului instruit, consolidând cultura prevenirii și a intervenției rapide. Activitatea lor a avut un impact real în mediul profesional, fiind apreciată atât de participanți, cât și de conducerea instituțiilor implicate.

Plt. maj. POPA Ioan – Un simbol al rezistenței. Pentru al 5-lea an consecutiv, deține titlul de „Cel mai puternic pompier din România”. Expert în alpinism și reprezentant al IGSU în misiuni internaționale, Ioan a demonstrat prin implicarea sa activă că limitele fizice sunt făcute pentru a fi depășite, acțiunile sale reflectând disciplină, perseverență și spirit competititv, valori esențiale în profesia de salvator.

Plt. adj. PURDA Alin – Dincolo de uniformă, Alin a demonstrat că spiritul de salvator nu se oprește la stingerea incendiilor, ci continuă prin empatie și sprijin constant pentru cei vulnerabili. Recunoașterea sa națională confirmă că meseria de pompier înseamnă mai mult decât intervenție în situații de urgență — înseamnă dedicare față de oameni și responsabilitate față de societate.

La ISU Alba, fiecare pompier este un pilon de bază, iar fiecare misiune reușită este rezultatul unei munci de echipă impecabile.

Felicitări tuturor! Suntem mândri de voi și onorați să vă avem în rândurile noastre. Ei sunt doar câțiva dintre cei care, zi de zi, pun siguranța dumneavoastră mai presus de propria viață.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI