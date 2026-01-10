FOTO | Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic: „Atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat”
Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic: „Atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat”
Cea mai scurtă legătură cu Alba Iulia a comunei Ohaba a fost deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic.
Iulian Pascu deține mai multe utilaje agricole, pe care le folosește pentru a lucra suprafețele de teren pe care le are în proprietate.
Citește și: FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”
El a pus la dispoziție pro bono aceste utilaje spre a înlesni reușita operațiunii de deszăpezire a Drumului Comunal 205, care leagă localitățile Berghin, Ohaba și Măgherat (în regiunea Podișului Secașelor).
„Primăria comunei dorește să adreseze mulțumiri domnului Iulian Pascu pentru implicarea și sprijinul acordat în acțiunea de deszăpezire a drumului DC 205 Ohaba – Berghin, cel mai scurt traseu care face legătura cu Alba Iulia.
Prin efortul comun și spiritul civic demonstrat, am reușit să redeschidem circulația în condiții de siguranță pentru toți cetățenii. Astfel de exemple arată că, atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat.
Vă mulțumim pentru implicare și responsabilitate!”, a transmis, în după amiaza zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, primarul comunei Ohaba, Adrian Mihălțan.
