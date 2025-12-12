FOTO | Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?”

Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?”

Un nou caz șocant de abandon a avut loc joi seara, în Alba Iulia, după ce 9 pui de câine, proaspăt fătați, au fost aruncați într-un sac de rafie, legat la gură, pe un teren din cartierul albaiulian Micești. Plânsul cățelușilor a fost auzit de câinii unei familii, în timpul plimbării de seară.

Oamenii au luat sacul și l-au desfăcut, dând peste 9 suflete, ude și înghețate de frig. Neputând să rămână indiferenți, puii au fost duși de urgență în casă la căldură, deși familia mai are 4 câini și mai multe pisici în grijă.

Vineri dimineața femeia care i-a luat a anunțat și poliția animalelor și a făcut plângere, însă șansele ca vinovatul să fie descoperit sunt extrem de mici.

Cățelușii rămân deocamdată în grija femeii, care are nevoie de ajutor urgent pentru că puii trebuie hrăniți cu biberonul la 2 ore, iar costurile pentru lapte praf și ce va urma sunt foarte mari, iar familia nu și le permite, avânt multe alte animale în grijă.

Tot în vară, aceeași familie a salvat de pe aceeași stradă 10 pui de pisică bolnavi de panleucopenie, dintre care 4 au murit, iar costurile cu tratamentul au depășit 9.000 de lei. În prezent, unul dintre câinii salvatorilor este grav bolnav, cu hemoragie în torace și tratament extrem de costisitor, ceea ce face ca întreținerea celor 9 pui să fie imposibilă.

Persoanele care pot ajuta și vor să dea o șansă unor mititei care nu au nici o vină că au fost aruncați, pot fie să preia o parte din ei până la momentul când pot fi adoptați, fie adopta direct sau pot ajuta financiar în contul de mai jos, cu mențiune ,,Pentru căței”

RO69BTRLRONCRT0299984301

Titular: Mădălina Ioana Opriș

BT Pay: 0729399898

În aceeași zi, familia a salvat și un hamster pitic, abandonat într-o găleată.

,,Seară de decembrie, frig și ceață la Micești. Ies cu 3 câini la plimbare și mă întorc cu 12… BONUS: Un hamster pitic abandonat într-o găleată! Cu el ce Doamne ați avut?

Așteptăm Crăciunul și s-ar zice că toți suntem mai buni în prag de sărbători, dar nu, nu la noi! La noi, creștinii în Postul sfânt al Crăciunului aruncă, ucid, abandonează. 9 suflete, într-un sac de rafie legat la gură, aruncați pe un teren de pe strada Calistrat Hogaș din Micești.

Că na, e întuneric acolo, nu te vede nimeni cum i-ai luat de lângă mama lor proaspăt fătați și i-ai aruncat pe noapte în frig. Și da, știm…pare deja ceva inventat… dar din nefericire este realitatea! Oamenii au acest prost obicei…de a abandona…

Tu care i-ai condamnat la moarte cu bună știință, dormi bine noaptea? În loc să previi astfel de situații și comportament iresponsabil și inuman..prin sterilizarea cățelei – că sigur știai că nu ai ce face cu puii – ai ales mai bine să-i ucizi brutal prin sufocare și frig într-un sac legat.

Da, știu, nu e ușor de citit sau imaginat, însă din păcate unii indivizi, că oameni nu pot fi numiți, aleg să recurgă la astfel de gesturi în loc să profite de campanii gratuite de sterilizare sau să achite o sumă, o singură dată…si să prevină astfel de atrocități!

Atâta suferință și păcat! Cum poți să trăiești provocând atâta durere?”, a scris tânăra pe Facebook.

