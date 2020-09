FOTO| Cățelușa Arya, VĂZUTĂ în zona Aiud. Apel către iubitorii de animale: „Anunțați-ne de urgență! Nu o speriați!”

Odiseea Aryei, cățelușa din rasa lup cehoslovac pierdută cu două săptămâni în urmă, continuă. După ce a fost pierdută și s-a crezut eronat că a fost găsită, se pare că ar fi fost văzută ieri în zona Aiud, la Măgina mai exact.

„Ieri a fost văzută în zona Ostașilor, dar se pare că e de duminică pe acolo. Trebuie să evităm să păraseasca zona. Dacă trece de Aiud, în funcție de traseu, riscăm sa o pierdem spre Turda. Sătenii de prin împrejurimi trebuie informați cumva” , a declarat pentru ziarulunirea.ro, o iubitoare de animale implicată în căutarea Aryei.

„Rugăm toți locuitorii Aiudului și a localităților învecinate, în special CIUMBRUD, SÂNCRAI, GAMBAS, MIRASLAU să se aștepte să o întîlnească pe Arya ! Informați-va toți cunoscuții și prietenii, în special cei care nu dispun de Facebook !!!! Anunțați-ne de urgență ! Nu o speriați ! Trebuie să rămînă în zona !!!!! Puteți încerca să o atrageți cu mâncare …”, au scris iubitorii de animale de facebook.

Reamintim că un bărbat din Oradea oferea o recompensă uriașă oricărei persoane îi poate furniza informații despre câinele familiei, care s-a pierdut în timp ce tranzita orașul Teiuș. La o oprire pe traseu, cainele a sarit din cusca amenajata in remorca atasata automobilului cu intentia de a urca in fata, langa stapan. Tanarul nu si-a dat seama ce s-a intamplat decat dupa multi kilometri. Nu i-a fost clar nici in care punct al traseului a disparut cainele.

Tânărul proprietar a pus și recompensa de 1.000 de euro pentru găsirea Aryiei, iar o operațiune de căutare impresionantă, în care au fost implicați iubitorii de animale din zona Ardealului, a fost declanșată.